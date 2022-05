I Miti dell’Ade: spettacolo itinerante sul lago Fusaro con la Sibilla Cumana

Un evento speciale per la festa della Mamma: uno spettacolo unico sulle splendide sponde del Lago Fusaro e nei boschi del Parco della Quarantena, nei Campi Flegrei, con i personaggi della mitologia che fanno parte del mondo degli inferi. Un evento riproposto, a grande richiesta dalla Compagnia Karma, dopo i successi precedenti

Domenica 8 maggio 2022, festa della Mamma, alle ore 17,00 e poi alle 18.00, la Compagnia Karma – Arte Cultura Teatro, ci ripropone a grande richiesta, dopo il successo dello spettacolo precedente, “I miti dell’Ade: spettacolo itinerante coi personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi”. Uno spettacolo itinerante da non perdere sulle sponde del lago del Fusaro e nei boschi del Parco della Quarantena, vicino la splendida Casina Vanvitelliana.

Gli spettatori saranno accompagnati dalla Sibilla Cumana che farà da traghettatrice nei boschi del Parco della Quarantena, sulle splendide sponde del lago Fusaro, ed incontreranno i personaggi che fanno parte del mondo degli inferi, secondo la mitologia: da Caronte ai Cimmeri, passando per Anchise e Dante.

I Miti dell’Ade tra i boschi del parco della quarantena sulle sponde del Fusaro

I miti dell’Ade è un suggestivo spettacolo itinerante , scritto e diretto da Antonio Ruocco, che si svolge all’aperto sulle suggestive sponde del Lago Fusaro, con i personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi ed è organizzato dalla Compagnia Karma Arte Cultura Teatro.

Accompagnati dalla Sibilla Cumana i partecipanti attraverseranno il bosco del parco della quarantena, che veniva chiamato così per la sua natura selvaggia nella quale venivano mandati gli animali in quarantena, per uno straordinario viaggio tra i miti dei Campi Flegrei.

Un cast di attori di spessore accoglierà i partecipanti: Roberta Misticone sarà la Sibilla Cumana che, uscita dal suo antro, accompagnerà tutti negli inferi come fece con Enea e poi ci saranno Ciro Pellegrino nei panni di Caronte e Anchise, il padre di Enea che sarà interpretato, assieme a Dante da Federico Siano. Infine Ciro Scherma sarà un rappresentante del leggendario popolo cimmero e Virgilio.

I miti dell’Ade: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 8 maggio 2022, alle ore 17,00 e poi alle 18.00

Dove: Parco della Quarantena, Lago Fusaro, (Casina Vanvitelliana) Bacoli

Parco della Quarantena, Lago Fusaro, (Casina Vanvitelliana) Bacoli Prezzo biglietto: Contributo di partecipazione: € 16,00 (ridotto € 10,00 per ragazzi dai 6 ai 10 anni)

Contatti e informazioni: Compagnia Karma – Parcheggio interno gratuito – Prenotazione obbligatoria inviando un whatsapp al 3427329719 – Per accedere allo spettacolo è necessario essere muniti di mascherina FFp2.

Evento ufficiale I miti dell'Ade

