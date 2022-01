Gli straordinari depositi del Mann di Napoli in mostra nelle foto di Luigi Spina

Ph Luigi Spina

Belle foto di reperti e oggetti che il fotografo ha trovato e immortalato nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oggetti unici, che raccontano la vita quotidiana degli antichi abitanti della Campania durante l’epoca romana

Dal 21 gennaio al 30 giugno 2022 una straordinaria mostra fotografica di Luigi Spina dal titolo “Sing Sing. Il corpo di Pompei” ci consentirà di ammirare i tanti capolavori custoditi negli ormai mitici depositi nei sottotetti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Un grande fotografo che ha trovato e immortalato nei depositi oggetti unici, che raccontano la vita quotidiana degli antichi abitanti della Campania durante l’epoca romana e prima della disastrosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Foto straordinarie che ci mostrano vasi e vasellame, sculture in bronzo, candelabri, arredi di domus, lucerne e oggetti di uso personale che ci consentono di scoprire cose che hanno fatto parte della vita quotidiana degli antichi abitanti di Pompei e dell’area vesuviana.

Oggetti che sono rimasti per sepolti per secoli e che ora sono nei depositi “Sing Sing” del Museo Nazionale di Napoli in attesa di tornare a nuova vita. Molti di questi oggetti fanno parte di quella straordinaria mostra con 160 straordinari reperti del MANN che sta avendo un grandissimo successo a Tokio in Giappone.

I depositi del MANN pieni di tanti capolavori

I depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono pieni di grandi capolavori, che al momento vengono usati per le mostre internazionali. Questi famosi depositi del sottotetto del Museo, detti Sing Sing, diventeranno presto una ‘sezione’ del Museo.

Già da tempo è iniziato un grande riordino e molti materiali, attualmente nei depositi, saranno collocati nelle nuove sezioni come quella della Campania romana. La mostra al MANN è un bel progetto fotografico di Luigi Spina e sarà parte integrante di questo percorso epocale

Maggiori Informazioni – Al MANN “Sing Sing. Il corpo di Pompei”

