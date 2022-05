L’eredità di Scarpetta: spettacoli ed eventi al Teatro Trianon Viviani di Napoli

Una rassegna che presenta due nuovi allestimenti in prima assoluta, prodotti dal Trianon Viviani, e un primo incontro di approfondimento per ricordare il grande artista e commediografo napoletano Vincenzo Scarpetta.

Per tutto il mese di maggio 2022 al Teatro Trianon Viviani di Napoli ci saranno spettacoli ed eventi per la rassegna “L’eredità Scarpetta” per ricordare il grande artista e commediografo napoletano Vincenzo Scarpetta. Scarpetta l’8 novembre 1911 inaugurava il Trianon, il nuovo teatro costruito per incentivare lo sviluppo abitativo dei grandi palazzi costruiti dal Risanamento vicino a Forcella.

La rassegna è organizzata dal Teatro Trianon Viviani e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II prevede diversi eventi dal 6 al 23 maggio 2022.

Una rassegna del Teatro Trianon sulla famiglia Scarpetta De Filippo

Il teatro Trianon propone la rassegna “L’eredità Scarpetta”, posta sotto il patrocinio della Fondazione Eduardo De Filippo, che presenta due nuovi allestimenti in prima assoluta, prodotti dal Trianon Viviani, per la regia di Francesco Saponaro e un primo incontro di approfondimento sul lascito artistico di Eduardo De Filippo sui giovani artisti, in collaborazione con la Federico II.

“Titina la magnifica” andrà in scena venerdì 6 e sabato 7, alle 21, e domenica 8 maggio, alle 18, con la drammaturgia di Domenico Ingenito e Francesco Saponaro liberamente ispirata al libro Titina De Filippo. Vita di una donna di teatro di Augusto Carloni. Protagonisti Antonella Stefanucci, nel ruolo del titolo, ed Edoardo Sorgente, che interpreta tutti gli altri personaggi, maschili e femminili. Lo spettacolo racconta di Titina De Filippo come artista, ma anche del suo privato di madre, sorella maggiore e moglie. Scene di Carmine De Mizio, costumi di Anna Verde, luci di Gianluca Sacco e suono di Daniele Chessa.

andrà in scena venerdì 13 e sabato 14, alle 21, e domenica 15 maggio, alle 18. La commedia, una parodia musicale di Vincenzo Scarpetta per la regia di Francesco Saponaro, ci offre una raffinata e umoristica critica della società del suo tempo che in realtà non è affatto lontana dalla nostra. In scena Luigi Bignone, Giuseppe Brunetti, Viviana Cangiano, Salvatore Caruso, Elisabetta D’Acunzo, Tony Laudadio, Ivana Maione, Davide Mazzella, Biagio Musella, Serena Pisa, Marcello Romolo, Luca Saccoia, Ivano Schiavi e Federica Totaro. Musica dal vivo eseguita dal pianista Mariano Bellopede, che cura anche la direzione musicale e ha firmato gli arrangiamenti, Arcangelo Michele Caso, al violoncello e ai plettri, e Giuseppe Di Maio, al clarinetto. Costumi di Anna Verde, luci di Gianluca Sacco e suono di Daniele Chessa. “2000 Eduardo. Incontri, conversazioni, suggestioni e informazioni per artisti del nuovo millennio” – Lunedì 23 maggio, alle 11, all’università Federico II, il primo appuntamento di questo progetto, curato da Giulio Baffi. Il progetto prevede una serie di incontri, a cui verranno invitati artisti ed esperti di vario settore, volti a indagare l’influenza che l’autore di Napoli milionaria riesce ad avere sulle nuove generazioni che si affacciano al mondo dell’Arte. Un modo per confrontarsi in maniera diretta con i giovani che non sono stati partecipe della vita di questo grande protagonista, eppure si ispirano a lui.

“L’eredità Scarpetta”: prezzi, orari e date

Quando: dal 6 al 14 maggio 2022

dal 6 al 14 maggio 2022 Dove: Teatro Trianon Viviani piazza Calenda Napoli

Teatro Trianon Viviani piazza Calenda Napoli Prezzo biglietto: da 16 a 21 euro + prevendita per ognuna delle 2 commedie

da 16 a 21 euro + prevendita per ognuna delle 2 commedie Contatti e informazioni: 081 0128663 –Teatro Trianon Viviani boxoffice@teatrotrianon.org – facebook Teatro Trianon

