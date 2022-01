Una straordinaria mostra con i giocattoli antichi ritrovati nei depositi del Mann di Napoli

Ph Valentina Cosentino

Giocare a regola d'arte è una bella mostra che ci consente di ammirare i giocattoli dei nostri antenati, veri e propri tesori, che sono stati ritrovati nei depositi del MANN il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Ben 50 reperti, sono stati recuperati dai depositi del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi veri tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati.

Bambole snodate, vere e proprie ‘Barbie’ di 2500 anni fa, e poi la piccola biga con cui giocò qualche ragazzino di Pompei e tanto altro. Oltre 50 i pezzi inediti selezionati tra le migliaia e migliaia di reperti esistenti nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: uno straordinario patrimonio ancora da scoprire.

La mostra “Giocare a regola d’arte”, voluta e curata da Paolo Giulierini, direttore del MANN, ed Ermanno Tedeschi rimarrà in esposizione fino al fino al 2 giugno 2022 mostrandoci con che giocavano i bambini di 2500 anni fa.

“Giocare a regola d’arte” 50 straordinari giocattoli di 2500 anni fa

Cinque sale tra reperti romani e giocattoli del ‘900 con un unico filo conduttore: il confronto tra forme e modi del divertimento che sono poi simili in tutte le epoche.

Tante le meraviglie recuperate dai depositi ci sono due fanciulli inginocchiati e un bimbo ‘in toga’ (da Pompei), le statuette di kourotrophos (Capua, IV- III sec. a.C.), il poppatoio in ceramica a forma di volatile (restituzione del Cleveland Museum of Art/ fine IV- III sec. a.C.), (. a.C.). In mostra spazio al contemporaneo con opere colorate come la bimba che fa il bagnetto con una papera (di David Gerstein).

E poi affreschi ritrovati nelle città vesuviane sepolte che ci mostrano il gioco del nascondino e quello del chiodo, terracotte più antiche con il cavalluccio marino e il gioco del cerchio e poi statuette di gladiatori e un Amorino in culla una del III secolo ritrovata ad Egnazia.

Stupendi reperti recuperati dai vasti depositi del MANN, giocattoli di tanti secoli fa che suscitano ancora tanta tenerezza.

