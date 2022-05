Eventi per bambini e famiglie nel weekend della Festa della Mamma | dal 6 all’8 maggio 2022,

Tanti eventi e cose da fare in sicurezza a Napoli anche gli eventi per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago quasi tutte all’area aperta. Ecco il programma del weekend dal 6 all’8 maggio 2022, quello della festa della Mamma

Riprendono anche gli eventi per bambini e famiglie, con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore, per passare, in sicurezza, dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze per il weekend dal 6 all’8 maggio 2022, quello della festa della Mamma vi segnaliamo di seguito quelli per bambini e famiglie consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni precise e le misure di sicurezza adottate.

Gli eventi da non perdere in questo weekend

Bimbimbici alla Festa della Mamma a Piazza Plebiscito a Napoli

Grande raduno alla festa della mamma: tutti in bicicletta, grandi e piccoli, per Bimbimbici Domenica 8 maggio 2022 in piazza Plebiscito e sul Lungomare. Bimbimbici alla Festa della Mamma

“Planta il giardino e non solo” con ingresso gratuito nel Real Orto Botanico di Napoli

Nei giorni dal 6 all’8 maggio 2022 presso il Real Orto Botanico di Napoli si terrà “Planta il giardino e non solo” la bella Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità. Sempre ad ingresso gratuito e tanti eventi specifici per bambini. “Planta il giardino e non solo”

Teatro dei Piccoli con spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Fino a maggio continuano gli spettacoli all’interno del Teatro dei Piccoli, a partire dai 3 anni, nella Mostra d’Oltremare in attesa degli eventi nella pineta. 4 maggio IL GRANDE GIOCO Teatro dei Piccoli

Le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Riprendono le rappresentazioni teatrali per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli per la rassegna Fiabe di Primavera proposta da anni e con successo prossimo spettacolo Storia di un albero e di un bambino sabato e domenica 7/8 maggio 2022 ore 11 e ore 17 (in occasione di Planta 2022) Fiabe di Primavera

Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata,Si paga solo 3 euro Riapre il Maniero

LaniKids25: appuntamenti per bambini e famiglie a Santa Caterina a Formiello

10 appuntamenti fino al 18 giugno 2022, tra cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione per bambini e famiglie al Lanificio25, a Porta Capuana nella Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello Prossimo Sabato 7 Maggio LaniKids25

“la Primavera della Scienza!”: tanti appuntamenti fino a maggio a Città della Scienza

Tanti imperdibili appuntamenti a Napoli fino al 1 maggio 2022 al Museo di Città della Scienza anche per i weekend del 30 aprile e 1 maggio 2022 con un programma ricco di appuntamenti incentrato su “science game”, laboratori e tanto altro. “la Primavera della Scienza

La Città dei Robot a Napoli all’Edenlandia con oltre 50 robot in esposizione

Fino al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale con 50 nuovissimi e particolari modelli di robot. La Città dei Robot

Bellini Kids: al Teatro Bellini anche spettacoli e laboratori per bambini

Spettacoli e laboratori per bambini fino a giugno dedicati ai più piccini. Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli che si terrà da ottobre a giugno durante tutti i weekend, Prossimi La primavera con BLOP di Hervè Tullet con Raffaella Lavanga e Il nostro prato fiorito tra Monet e Tullet – con Raffaella Lavanga – 7 e 8 maggio Bellini Kids

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. A Edenlandia l’ingresso è sempre gratuito e le giostre costano 2o 3 euro solo per poche 5 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.