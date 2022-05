4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 6 all’8 maggio 2022

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 6 all’8 maggio 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Aperto tutti i giorni – Festa della Mamma al percorso sotterraneo del LAPIS Museum

Il mese di maggio è molto caro all’arte napoletana, in quanto è da sempre il periodo dell’anno per uscire e conoscere i monumenti della città. Ma è anche il momento ideale per trascorrere del tempo con chi si ama. La prima occasione è senza dubbio la Festa della Mamma. Proprio la maternità è rievocata in una delle installazioni multimediali lungo il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, come messaggio di vita e, soprattutto, di speranza. All’interno della Basilica della Pietrasanta, nel cuore del centro storico di Napoli, è il percorso delle meraviglie, che affascina grandi e piccoli, con sorprendenti installazioni. Dalla Sala della Luna, in cui si rievoca l’origine pagana del Complesso che, secondo alcuni studi, sorge sui resti del tempio di Diana, dea della caccia e della luna, al Museo dell’Acqua, con le antiche cisterne greco-romane ritornate in funzione e ulteriormente valorizzate da giochi di luci e colori, passando per il Decumano Sommerso, con gli ambienti utilizzati nel corso della seconda guerra mondiale come ricovero antiaereo.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo – Evento sponsorizzato

Domenica 8 maggio – “Una mamma al Museo”

Una bella visita guidata al Museo Filangieri, all’interno dello splendido edificio storico di Palazzo Como, noto per essere stato spostato indietro di 20 metri in occasione dei lavori di Risanamento a Napoli. Nel 1882, il filantropo Principe Gaetano Filangieri consegnò alla città di Napoli un Museo Civico con finalità sociali, didattiche e imprenditoriali, con il desiderio di donare speranza alla città attraverso l’arte. Il percorso museale inizia al piano terra con la “Sala Carlo Filangieri” dove sarà possibile ammirare preziose sculture, armi e armature. Si prosegue al piano superiore dove si trova la “Sala Agata”, dedicata alla madre del principe Gaetano Filangieri. Caratterizzata da uno stupendo pavimento maiolicato, qui sono esposti dipinti di importanti artisti europei e italiani, da notare le opere di Battistello, di Vaccaro, del Guercino, di De Ribera e Giordano. Un passetto in legno permette di raggiungere la “Biblioteca” che vanta una prestigiosa e ampia raccolta di libri antichi. Prima di cominciare il percorso al museo faremo una sosta golosa alla Pasticceria Mon sciú. Protagonista assoluta, la pasta choux, le immancabili pastarelle napoletane della domenica, mignon curati nell’estetica, punto d’unione fra tradizioni diverse. Il Tour è organizzato da Partenope Experience in occasione della Festa della Mamma e per questa festa sarà applicato un prezzo speciale a tutte le mamme che parteciperanno in compagnia di un’altra persona. Inoltre sarà possibile ricevere un biglietto personalizzato di Auguri da regalare alla propria mamma.

L’evento è a cura di Partenope Experience, a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : Il tour prevede due turni 10:15 e 11:45 – appuntamento esterno Museo Filangieri ore 10:15 oppure 11:45 Durata: 2 ore

: Il tour prevede due turni 10:15 e 11:45 – appuntamento esterno Museo Filangieri ore 10:15 oppure 11:45 Durata: 2 ore Contributo : (adulti) €16,00 – promo: mamma+1 23,00€ – bambini fino a 9 anni 3,00€ – Il Contributo comprende: sosta culinaria pasticceria Mon Sciù, Visita Guidata e Gadget

: (adulti) €16,00 – promo: mamma+1 23,00€ – bambini fino a 9 anni 3,00€ – Il Contributo comprende: sosta culinaria pasticceria Mon Sciù, Visita Guidata e Gadget Organizzazione : Partenope Experience – La prenotazione è obbligatoria Tel o Whatsapp +39 366 319 1005 o partenopexperience@gmail.com obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi

: – La prenotazione è obbligatoria Tel o Whatsapp +39 366 319 1005 o partenopexperience@gmail.com obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Partenope Experience

Domenica 8 maggio – Il Complesso Monumentale Vincenziano nel Borgo Vergini

Il Complesso Monumentale Vincenziano nasce nel 1669, nell’antico Borgo Vergini di Napoli sui resti del convento trecentesco dei Padri Crociferi, ordine ospedaliero di origine medievale, le cui vestigia sono ancora riconoscibili nell’antica cripta. Nel ‘700 donazioni della nobiltà napoletana, permisero ai Missionari Vincenziani di ampliare il complesso con architetti di spicco come Michelangelo Giustiniani e Luigi Vanvitelli. I Padri, per conseguire la propria missione di evangelizzazione, arricchirono il proprio patrimonio spirituale con molteplici reliquie di martiri, realizzando una Cappella apposita per la loro custodia, la Cappella delle Reliquie, di architettura vanvitelliana, al cui interno è presente un’altra ampolla contenente il sangue di San Gennaro, patrono della città partenopea. Una bella visita che ci permetterà di conoscere la Chiesa, la cui pala d’altare rappresenta San Vincenzo de’ Paoli in gloria di Francesco De Mura e gli ambienti del Complesso visitando il Refettorio, con una straordinaria tela La Cena di Gesù dal ricco fariseo, del pittore napoletano Gerolamo Cenatiempo. Si andrà anche nella cosiddetta “Cappella d’Estate”, la Cripta medievale del Convento dei Padri Crociferi e che accoglie la sepoltura la sepoltura della Contessa Brandis di Staremberg, nobildonna del ‘700 importantissima per lo sviluppo architettonico vincenziano.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 10,45 ingresso Complesso dei Vincenziani, via Vergini 51 di fronte al famoso Palazzo dello Spagnolo – inizio ore 11, termine ore 12,45 – 13 circa

: – ore 10,45 ingresso Complesso dei Vincenziani, via Vergini 51 di fronte al famoso Palazzo dello Spagnolo – inizio ore 11, termine ore 12,45 – 13 circa Contributo : 12 euro a persona (Visita e donazione alla Chiesa)

: 12 euro a persona (Visita e donazione alla Chiesa) Organizzazione : Megaride Art – obbligo Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – obbligo Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Domenica 8 maggio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L'appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

