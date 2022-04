4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 aprile 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 25 a sabato 30 aprile 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 25 a sabato 30 aprile 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Spettacoli gratuiti al Teatro Diana di Sal Da Vinci, Franco Riccardi e Andrea Sannino

Quattro grandi serate gratuite, dal 25 al 28 aprile 2022, al Teatro Diana di Napoli con quattro spettacoli per la rassegna “Nanà, la Napoli degli ultimi romantici” all’insegna della musica d’autore. Sal Da Vinci: lunedì 25 e martedì 26 aprile 2022, Franco Ricciardi: mercoledì 27 aprile 2022 e Andrea Sannino: giovedì 28 aprile 2022 Spettacoli gratuiti al Teatro Diana

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimo venerdi 29 aprile -“Capolavori musicali del XIX secolo” – violoncello Luca Signorini pianoforte Paola Volpe musiche di L. van Beethoven, C. Franck, R. Schumann Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Anche eventi gratuiti al Madre per 2 mesi per la mostra Rethinking Nature

Settimana finale ricca di eventi al Museo Madre per un public program gratuito nell’ambito della mostra Rethinking Nature con incontri con gli artisti e tanto altro. I prossimi sono: giovedì 28 aprile secondo appuntamento con punto di incontro presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, e poi al Madre, dove si terrà la presentazione del volume “Trame. Pratiche e saperi per un’ecologia politica situata” sabato 30 aprile, terzo e ultimo appuntamento – declinando il tema dello “Svelamento”. Il percorso partirà dal Molo Carlo Pisacane per arrivare fino a San Giovanni a Teduccio,. Mercoledì 27 aprile, la Direttrice artistica del Madre Kathryn Weir condurrà una visita guidata alla mostra Rethinking Nature. Venerdì 29 aprile previsti gli interventi di due artisti: Sam Keogh e Zheng Bo.Maggiori informazioni Rethinking Nature

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

A Napoli Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti – Giovedì 28 aprile – Jacopo Grossi Mazzorin – gli animali durante gli spettacoli gladiatori. “Incontri di Archeologia

