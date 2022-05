PoeMap a Napoli: i Tour turistico-poetico con percorso degustativo al Rione Sanità

© Napoli da Vivere

Un percorso nuovo e particolare da non perdere a Napoli: un Tour turistico-poetico con percorso degustativo al Rione Sanità, Arriva PoeMap per tutti i sabati del mese di maggio 2022 ideato dall’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane.

Iniziano a Napoli, al Rione Sanità, a partire dal 7 maggio 2022 e per tutti i sabato del mese, gli appuntamenti con PoeMap un simpatico evento ideato dall’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane.

Una guida abilitata accompagnerà i partecipanti tra palazzi, strade, botteghe del gusto e street art della Sanità insieme a un attore che omaggerà Totò e a degli autori che declameranno poesie. Dei veri e propri tout poetici tra assaggi di buon cibo di strada per conoscere da vicino il Rione Sanità.

A organizzarli Poesie Metropolitane che propone questi simpatici ed interessanti Tour turistici, poetici ed enogastronomici alla scoperta del quartiere napoletano per tutti i sabati del mese di maggio 2022.

I percorsi di PoeMap all’interno del Quartiere Sanità

La guida abilitata accompagnerà i partecipanti all’interno del quartiere tra palazzi, luoghi di interesse, strade e street art assieme ad un attore che omaggerà Totò e ad alcuni poeti vincitori del contest poetico promosso per l’occasione che leggeranno le proprie poesie nelle diverse tappe del tour. Durante il giro turistico i visitatori potranno vivere anche un percorso degustativo e conoscere la storia di alcune attività commerciali del quartiere.

Parteciperanno al percorso le attività commerciali della Sanità come Antica Cantina Sepe, Cioccolato Mario Gallucci, Il cono del Vesuvio, Lava dei vergini, Pizzeria la Campagnola, Sciò food and drink, Mammami neapolitan take away e Poppella Tarallificio che offriranno ai visitatori degli assaggi tipici e tradizionali del luogo.

Ogni partecipante riceverà in dono una Shopper con all’interno la Mappa PoeMap con info turistiche sul rione e poesie in italiano e napoletano dei vincitori del contest #PoeMap, una spilla e l’eBook #PoeMap #RioneSanità.

Come partecipare a PoeMap al Rione Sanità

PoeMap si terrà nei giorni di sabato 7-14-21 e 28 maggio 2022

