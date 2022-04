Festival Pianistico al Teatro di San Carlo di Napoli

Sei concerti di alcuni importanti pianisti al Teatro San Carlo di Napoli per un festival pianistico da non perdere

Nuovo evento importante al Teatro di San Carlo di Napoli dove si terrà, con l’avvento della primavera, dal 22 aprile al 5 maggio 2022 un Festival Pianistico con musicisti di livello internazionale. Un festival che si svolge in contemporanea alle straordinarie rappresentazioni della Tosca di Giacomo Puccini, in questi giorni sulle scene del Teatro San Carlo di Napoli.

Sei imperdibili appuntamenti con alcuni dei grandi pianisti internazionali tra cui Arcadi Volodos e grandi talenti come Beatrice Rana, la giovane Alexandra Dovgan, e poi Bertrand Chamayou, Rafal Blechacz e Benjamin Grosvenor. Previsto in un primo momento, ma poi annullato anche il concerto di Yuja Wang altra grande pianista internazionale.

Festival Pianistico 2022 del Teatro di San Carlo

22 aprile – Arcadi Volodos – musiche di Schubert e Schumann

23 aprile – Alexandra Dovgan – musiche di Beethoven, Schumann, Chopin

24 aprile – Beatrice Rana – musiche di Chopin, Debussy e Stravinskij.

29 aprile – Bertrand Chamayou – musiche di Listz e Messiaen

30 aprile – Rafal Blechaz – musiche di Bach, Beethoven, Franck

5 maggio – Benjamin Grosvenor – musiche di Franck, Schumann. Albéniz, Ravel.

I prezzi per ogni singolo concerto variano dai 15 euro, del posto di solo ascolto ai 75 della poltronissima oro.

Prevista anche una speciale Card2 Festival Pianistico per due concerti a scelta tra quelli in programma al prezzo di € 80 o, in alternativa, da convertire i due tagliandi in due ingressi per uno stesso spettacolo.

Per il concerto di Beatrice Rana di Domenica 24 aprile 2022, ore 18 il Teatro di San Carlo offre 100 posti a 35 euro per chi segue su facebook. Pagina con informazioni sull’offerta

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo Napoli

