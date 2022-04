Al Teatro di San Carlo la Tosca di Puccini con la regia Di Edoardo De Angelis

Ph © Francesco Squeglia - Teatro San Carlo

Il grande melodramma in tre atti di Giacomo Puccini al San Carlo di Napoli: la Tosca avrà la regia di Eduardo De Angelis, grande regista cinematografico che, proprio con la Tosca al San Carlo nel 2020, ha affrontato per la prima volta il palcoscenico lirico

Dal 20 aprile al 3 maggio 2022 altro grande capolavoro al Teatro di San Carlo di Napoli per la Stagione Lirica 2021/2022: arriva la Tosca di Giacomo Puccini per la regia di Edoardo De Angelis e con il maestro Juraj Valcuha che dirigerà l’Orchestra e il Coro del Massimo napoletano.

Eduardo De Angelis, è un apprezzato regista cinematografico che è stato applaudito per la sua Natale in casa Cupiello, in onda su Rai 1 lo scorso Natale e che proprio con La Tosca al San Carlo del 2020 ha affrontato per la prima volta il palcoscenico lirico.

Protagonista femminile sarà Oksana Dyka che vestirà i panni di Floria Tosca, mentre Jonas Kaufmann sarà Cavaradossi e Gabriele Viviani il Barone Scarpia. Al San Carlo ci saranno anche delle matinée riservati alle scuole con sul podio Maurizio Agostini.

La Tosca di Giacomo Puccini al San Carlo

La Tosca di Giacomo Puccini è un melodramma in tre atti con il libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma omonimo di Victorien Sardou. La Tosca è la quinta opera di Puccini, che andò per la prima volta in scena al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900.

Il debutto dieci anni dopo il trionfale esordio, nello stesso teatro, della Cavalleria rusticana di Mascagni. A dirigere entrambi fu chiamato il famoso maestro napoletano Leopoldo Mugnone.

La Tosca di Giacomo Puccini al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando : Dal 20 aprile al 3 maggio 2022

: Dal 20 aprile al 3 maggio 2022 Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli.

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli. Prezzo biglietti: da € 30 a € 150

da € 30 a € 150 Contatti e informazioni: 081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17.

081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17. Sito ufficiale – Teatro di San Carlo, Napoli

