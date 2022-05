Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 6 al 8 maggio 2022

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e conoscere le tradizioni locali passando delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania ma anche eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in tutta sicurezza sagre e feste in Campania con molte precauzioni

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza rispettando le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel salernitano e nel beneventano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Grande festa e sfilata per il Gran Carnevale di Maiori

Inizia il giorno 8 e prosegue anche nel successivo weekend una grande festa a Maiori per la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. Rimandato da tempo per l’emergenza il Gran Carnevale di Maiori ritorna come grande festa di primavera con sfilate per questo insolito Carnevale a primavera. Un città in festa con le sfilate per le strade dei grandi carri allegorici, che i maestri artigiani del Carnevale hanno realizzato lo scorso inverno, ispirandosi al tema del Viaggio, che è il motivo cui si ispira quest’anno la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. La prima parata del 48° Gran Carnevale di Maiori carnevale con i carri allegorici le musiche ed i gruppi coreografici, si terrà domenica 8 maggio 2022 dalle 16.30 alle 20,30. Domenica 8 maggio ci sarà il trasferimento dei carri allegorici in via Nuova Chiunzi dalle 11:30 e alle 16.30 e poi alle ore 15,30 circa sul Lungomare di Maiori – concerto della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band. Dalle dalle 16.30 alle 20,30 – prima sfilata del 48° Gran Carnevale di Maiori carnevale con i carri allegorici le musiche ed i gruppi coreografici tra Via Nuova Chiunzi – Lungomare – Porto Turistico. Maggiori informazioni Gran Carnevale di Maiori

Namasté: a Praiano, in costiera amalfitana, il festival diffuso di yoga e meditazione

Si terrà a Praiano, sulla “divina” costiera amalfitana nei giorni 6-7-8 maggio 2022 e poi anche in altre date la seconda edizione di “Namasté Praiano. Oasi Olistica”, il festival diffuso di yoga e meditazione. I primi tre giorni di eventi dedicati al benessere del corpo e della mente si terranno il 6,7 e 8 maggio 2022 per Namasté l’evento nato in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e con il patrocinio del Comune di Praiano, in stretta sinergia con l’associazione culturale Apertamente. Centro della rassegna è la sostenibilità, per un evento unico in Italia, perché è la prima volta in cui una un’amministrazione pubblica lavora a stretto contatto col settore privato per un evento legato al benessere del corpo e della mente. Informazioni generali e iscrizioni – Namastè

Vi segnaliamo anche altre feste ed eventi interessanti in Campania nel weekend

Scopri Sant’Agata dei Goti . In tutti i fine settimana dal 30 aprile al 5 giugno 2022, grazie alle associazioni del territorio e al Comune ci saranno tanti eventi per scoprire le bellezze della città e del territorio. Previsti dei percorsi naturalistici, trekking e visite guidate a palazzi storici, monumenti, chiese e beni culturali. Sarà disponibile anche un un Info Point Turistico stabile che sarà un punto di riferimento per tutti. Ricordiamo che la città di Sant’Agata de’Goti è Bandiera Arancione del TCI dal 2005 e merita di essere visitata. Previste anche Visite guidate, Percorsi dentro e fuori le mura, Mostre fotografiche e Escursioni a cavallo. Maggiori informazioni scrivere al 3773905008 e per prenotazioni o info@gmail.com Maggiori informazioni Scopri Sant’Agata –

. In tutti i fine settimana dal 30 aprile al 5 giugno 2022, grazie alle associazioni del territorio e al Comune ci saranno tanti eventi per scoprire le bellezze della città e del territorio. Previsti dei percorsi naturalistici, trekking e visite guidate a palazzi storici, monumenti, chiese e beni culturali. Sarà disponibile anche un un Info Point Turistico stabile che sarà un punto di riferimento per tutti. Ricordiamo che la città di Sant’Agata de’Goti è Bandiera Arancione del TCI dal 2005 e merita di essere visitata. Previste anche Visite guidate, Percorsi dentro e fuori le mura, Mostre fotografiche e Escursioni a cavallo. Maggiori informazioni scrivere al 3773905008 e per prenotazioni o info@gmail.com Weekend Balfolk in Campania. Organizzato da Ballando per le strade Salerno e Neapolis Balfolk ci sarà un weekend con eventi dedicati al ballo a Napoli e a Salerno per un weekend di danze! Il sabato a Salerno il Duo Absynthe e la domenica a Napoli il quintetto Ensemble Invisibile. Per chi parteciperà ad entrambi gli eventi è prevista una riduzione sul contributo di ingresso. contributi agevolati per doppio concerto: Euro 19 (invece di 23) per 2 concerti! Un evento che nasce dalla collaborazione fra le associazioni “Ballando per le strade – Salerno” e “Neapolis Balfolk”. Link dei singoli eventi con tutte le informazioni necessarie. EVENTO SALERNO del 7 maggio – EVENTO NAPOLI dell’8 maggio

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.