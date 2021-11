Tutankhamon, un viaggio verso l’eternità: una mostra a Castel dell’Ovo a Napoli

A Castel dell’Ovo un viaggio straordinario tra storia, archeologia e tecnologia per mostrarci la vita e i grandi tesori di quello che fu uno dei più grandi faraoni egiziani. Inoltre, grazie alla realtà virtuale, si potrà rivivere lo straordinario ritrovamento della sua tomba

Dal 23 ottobre 2021 all’8 maggio 2022 nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo a Napoli si terrà una mostra da non perdere dal titolo “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità” che ci accompagna alla scoperta della vita e del tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più conosciuto al mondo.

La sua tomba, quasi intatta e piena di tesori, fu scoperta nel 1922 da Howard Carter suscitando da allora grande interesse per l’Antico Egitto, grazie anche alla straordinaria maschera funeraria conservata ora nel Museo Egizio.

A Napoli, nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo troveremo oltre sessanta reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico di Firenze e circa 100 repliche ufficiali degli oggetti più importanti provenienti dal tesoro del faraone che fu ritrovato nel 1922.

Un viaggio affascinante in questa antica civiltà che ci ha lasciato testimonianze stupende dei suoi usi e costumi ma anche di opere straordinarie arrivate a noi dopo secoli.

Reperti originali e altri ricostruzioni del Ministero delle Antichità Egizie

Un grande successo della mostra su Tutankhamon, che vedremo a Napoli fino a maggio del 2022, anche in altre nazioni, ed in particolare negli Stati Uniti dove c’è stato il suo esordio, ma anche nella prima tappa italiana che è stata a Firenze.

Ed ora a Napoli per 7 mesi Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità ci consentirà di ammirare anche oltre 100 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba del Faraone, tutti pezzi di pregevole fattura realizzati al Cairo, in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie.

Tra questi ci sarà anche il trono d’oro, il carro da guerra, i sarcofagi, i vasi canopi e la famosa maschera d’oro oltre a 60 reperti originali provenienti dalla collezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Una sezione particolare dedicata alla mummificazione

Nell’antico Egitto il defunto era preparato per affrontare il viaggio verso gli dei ed era imbalsamato e poi avvolto in centinaia di bende di lino: successivamente era sistemato all’interno della tomba per essere rianimato nell’aldilà.

A Castel dell’Ovo potremo ammirare un’ampia sezione della mostra dedicata alla mummificazione per conoscere le varie fasi dell’imbalsamazione. Non mancheranno ricostruzioni scenografiche e la realtà virtuale per vivere l’emozione provata dall’archeologo Carter nel 1922, quando scoprì la faraonica sepoltura nella Valle dei Re. Non mancherà anche un ologramma che racconterà l’emozione di Carter e i vari reperti ritrovati.

Nella mostra spazio anche ai più piccoli, con un percorso dedicato a bambini e ragazzi con didascalie e supporti visivi mirati.

Tutankhamon Viaggio verso l’eternità: prezzi, orari e date

Quando: Dal 23 ottobre 2021 all’8 maggio 2022

Castel dell'Ovo – Via Eldorado, 3 – Napoli

Tutti i giorni: dalle 10 alle 18

: Tutti i giorni: dalle 10 alle 18 Prezzo biglietto: Intero € 12,00 (Solo Mostra) – Ridotto € 10,00 (Solo Mostra) – Speciali € 5,00 (Solo Mostra) – Intero € 22,00 (Mostra + Realtà Virtuale)

Intero € 12,00 (Solo Mostra) – Ridotto € 10,00 (Solo Mostra) – Speciali € 5,00 (Solo Mostra) – Intero € 22,00 (Mostra + Realtà Virtuale) Contatti e informazioni: info@tutankhamonintour.com- 327.023.52.45

info@tutankhamonintour.com- 327.023.52.45 Sito ufficiale: Tutankhamon Viaggio verso l’eternità

Ph Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità

