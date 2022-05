Cosa fare il giorno della Festa della Mamma 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Ph Morea

Tanti eventi da non perdere che si terranno proprio domenica 8 maggio, festa della Mamma, ed organizzati per stare assieme alla propria mamma. Tra visite guidate, passeggiate “golose” ed eventi anche per le più “sportive” una giornata speciale da dedicare alla Mamma a Napoli

Domenica 8 maggio 2022 è la festa della Mamma che, da qualche anno in Italia, viene celebrata la seconda domenica del mese di maggio al posto della data vecchia dell’8 maggio. Una festa che ha origini antiche riconducibili al culto delle divinità della fertilità ma che oggi viene considerata un momento di aggregazione attorno alla mamma, vero “angelo della casa”. Ed anche quest’anno per la Festa della Mamma a Napoli verranno organizzati vari eventi alcuni dei quali veramente originali: di seguito ve ne proponiamo alcuni che si terranno proprio 8 maggio 2022.

Napolinverticale: passeggiando per la Pedamentina

La Pedamentina è una delle scalinate di Napoli che collegano la parte alta con quella bassa della città, nata nel XIV secolo come percorso per trasportare più facilmente i materiali da costruzione della Certosa di San Martino. Percorrere questi 400 gradini permetterà di ammirare il fantastico panorama sul golfo e sul centro storico di Napoli, visibili dall’alto in tutta la loro bellezza!. La passeggiata si svolge per la festa della Mamma Domenica 8 Maggio sia alle ore 10.30 che alle ore 17.30. Costo: 10 euro adulti/ 5 euro bambini da 6 a 13 anni. La prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: Morea Outdoor 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori informazioni

Bimbimbici alla Festa della Mamma a Piazza Plebiscito

Grande raduno alla festa della mamma: tutti in bicicletta, grandi e piccoli, per Bimbimbici Domenica 8 maggio 2022 in piazza Plebiscito e sul Lungomare. Una bella festa a Napoli ed anche in oltre 200 città d’Italia per tutto il “popolo” di Bimbimbici che è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Tutta la famiglia potrà partecipare a questa bella passeggiata collettiva e gratuita in bicicletta lungo la pista ciclabile del lungomare per una giornata speciale da passare tutti assieme. Bimbimbici alla Festa della Mamma

“Una mamma al Museo” con sosta golosa e prezzo speciale per le mamme

Partenope Experience ha organizzato una bella visita guidata al Museo Filangieri, all’interno dello splendido edificio storico di Palazzo Como, noto per essere stato spostato indietro di 20 metri in occasione dei lavori di Risanamento a Napoli donato nel 1882 dal Principe Gaetano Filangieri consegnò alla città di Napoli. Un bellissimo Museo Civico dove si visiterà la “Sala Carlo Filangieri” con le preziose sculture, armi e armature, la “Sala Agata”, dedicata alla madre del principe Gaetano Filangieri, con le opere di Battistello, di Vaccaro, del Guercino, di De Ribera e Giordano e la “Biblioteca” che vanta una prestigiosa e ampia raccolta di libri antichi. Prima di cominciare il percorso al museo faremo una sosta golosa alla Pasticceria Mon sciú. In occasione della Festa della Mamma Partenope Experience e per questa festa sarà applicato un prezzo speciale a tutte le mamme che parteciperanno in compagnia di un’altra persona e un gadget. Il tour prevede due turni 10:15 e 11:45 – appuntamento esterno Museo Filangieri ore 10:15 oppure 11:45 Durata: 2 ore. Contributo: (adulti) €16,00 – promo: mamma+1 23,00€ – bambini fino a 9 anni 3,00€ – Il Contributo comprende: sosta culinaria pasticceria Mon Sciù, Visita Guidata e Gadget . Partenope Experience – La prenotazione è obbligatoria Tel o Whatsapp +39 366 319 1005 o partenopexperience@gmail.com obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi Pagina ufficiale Partenope Experience

Anche alla festa della Mamma il percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel Centro Storico

Anche alla festa della mamma visitabile lo straordinario percorso sotterraneo del LAPIS Museum, all’interno della Basilica della Pietrasanta, nel cuore del centro storico di Napoli. Un percorso delle meraviglie, che affascina grandi e piccoli, con sorprendenti installazioni. Dalla Sala della Luna, in cui si rievoca l’origine pagana del Complesso che, secondo alcuni studi, sorge sui resti del tempio di Diana, dea della caccia e della luna, al Museo dell’Acqua, con le antiche cisterne greco-romane ritornate in funzione e ulteriormente valorizzate da giochi di luci e colori, passando per il Decumano Sommerso, con gli ambienti utilizzati nel corso della seconda guerra mondiale come ricovero antiaereo. Aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per la festa della Mamma raccomandata la prenotazione. Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni Tel. +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

“I Miti dell’Ade”: spettacolo sulle sponde del lago Fusaro

Domenica 8 maggio 2022, festa della Mamma, alle ore 17,00 e poi alle 18.00, si terrà “I miti dell’Ade: spettacolo itinerante coi personaggi della mitologia flegrea legati agli inferi”. Un evento speciale per la festa della Mamma: uno spettacolo unico sulle splendide sponde del Lago Fusaro e nei boschi del Parco della Quarantena, nei Campi Flegrei, con i personaggi della mitologia che fanno parte del mondo degli inferi. Un evento riproposto, a grande richiesta dalla Compagnia Karma, dopo i successi precedentiUno spettacolo da non perdere sulle sponde del lago del Fusaro e nei boschi del Parco della Quarantena, I Miti dell’Ade

“Planta il giardino e non solo” con ingresso gratuito nel Real Orto Botanico di Napoli

Ultimo giorno domenica 8 maggio 2022 per vedere presso il Real Orto Botanico di Napoli “Planta il giardino e non solo” la bella Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità. Una bella giornata all’aria aperta da passare assieme alla mamma con tante cose da fare. Domenica previsti vari incontri con esperti sui bonsai, su come coltivare orchidee e poi laboratorio di cucina, laboratori di composizione floreale, ma anche tanti concerti, Meditazione presso il Giardino Zen, consigli sulla cura del verde. E tanto altro sempre ad ingresso gratuito “Planta il giardino e non solo”

Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Anche domenica 8 visite alla chiesa di Santa Luciella, la una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. Fondata poco prima del 1327 Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019. Domenica 8 maggio visite dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.) visita accompagnata 5 euro. Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045 Pagina ufficiale

