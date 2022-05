“Planta il giardino e non solo” con ingresso gratuito nel Real Orto Botanico di Napoli: il programma

Ph Planta

Nello straordinario Real Orto Botanico di Napoli ritorna la Mostra Mercato del florovivaismo di qualità con tante piante, fiori di stagione, sementi esclusive, rarità botaniche, essenze esotiche, i prodotti dell’orto, le cesterie le attrezzature per il giardino e per l’outdoor e poi concerti e tanto altro

Nei giorni dal 6 all’8 maggio 2022 presso il Real Orto Botanico di Napoli si terrà “Planta il giardino e non solo” la bella Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità. “Planta” quest’anno è alla sua VIII edizione e sarà sempre ad ingresso gratuito nei grandi spazi del Real Orto Botanico di Napoli.

Anche quest’anno ci saranno nel magnifico Orto Botanico di Napoli tante piante ed i fiori di stagione, ma anche le sementi esclusive, le rarità botaniche, le essenze esotiche, i prodotti dell’orto e non mancheranno le cesterie le attrezzature per il giardino e per l’outdoor.

Una bella Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità

A “Planta il giardino e non solo” l’ingresso sarà sempre gratuito e non mancheranno concerti, incontri tematici, presentazioni di libri, laboratori didattici, kermesse artistiche e musicali che caratterizzeranno i tre giorni dell’evento.

Da non perdere speciali incontri per i più piccoli per far conoscere loro i segreti della botanica. Un appuntamento sempre molto atteso tra gli appassionati e gli amanti del verde che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Programma Generale dei tre giorni – Planta il giardino e non solo

Venerdì 6 Maggio 2022

ore 11.00 Inaugurazione della Mostra Mercato a cura delle Autorità e del Direttore dell’Orto Botanico di Napoli.

ore 11.30 Presentazione del Concorso “Miglior Stand Espositivo”: due i premi in palio, uno alla migliore collezione botanica, l’altro per l’allestimento più originale. A cura del Comitato organizzatore (c/o Info Point).

ore 12.30 Presentazione della Mostra “Venezuela, paradiso di biodiversità” a cura del Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli (c/o edificio Dipartimento).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 17.00 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 18.00 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Sabato 7 Maggio 2022

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 10.30-13.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 10.30 e ore 12.00 La cosmesi nel ‘700: il viso di una dama e le bambole di porcellana. Descrizione della natura chimica dei cosmetici e dei profumi nell’età barocca e sul loro utilizzo nella cosmesi decorativa delle dame di corte e storia e la preparazione della porcellana. A cura dell’Associazione aps Megaride Falcones (c/o Stand).

ore 11.00 Introduzione all’arte del bonsai. A cura di A. Acampora, Presidente onorario Napoli Bonsai Club (c/o Aula Magna).

ore 11.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le Vanda falcata”. A cura di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee

ore 12.00 Concerto del Coro “AMA” diretto dal M° R. Motti (c/o Cortile Castello).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 15.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le orchidee tropicali”. A cura di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 15.30-18.00 00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 17.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 18.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Domenica 8 Maggio 2022

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 10.30 e ore 12.00 La cosmesi nel ‘700: il viso di una dama e le bambole di porcellana. Descrizione della natura chimica dei cosmetici e dei profumi nell’età barocca e sul loro utilizzo nella cosmesi decorativa delle dame di corte e storia e la preparazione della porcellana. A cura dell’Associazione aps Megaride Falcones (c/o Stand).

ore 11.00 Il bonsai come pratica di benessere. A cura di C. Scafuri, Presidente Napoli Bonsai Club (c/o Aula Magna).

ore 11.30 ”Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le orchidee tropicali”. A cura di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 12.00 Concerto: La Coriola, gruppo vocale-strumentale, in “Il tasso barbasso e altre storie (c/o Cortile Castello).

ore 12.00 La Natura in cucina. Laboratorio di cucina con ingredienti vegetali. A cura dell’Associazione culturale Lillerie di Lilli Ambrosio.

ore 10.30-13.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 11.00 Meditazione presso il Giardino Zen. A cura del Tempio Zen Ten Shin (punto di ritrovo ore 10.45 c/o Serra Monumentale).

ore 15.00 Presentazione del libro “Natale Torre. I Giardini del Sole”. Storia, pensiero e vicende di un odierno cacciatore di piante. A cura di Gaetano Zoccali, giornalista professionista esperto in editoria verde (c/o Aula Magna). Moderatore Prof. A. Panizza.

ore 15.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le Vanda falcata”. A cura di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 16.00 La Natura in cucina. Laboratorio di cucina con ingredienti vegetali. A cura dell’Associazione culturale Lillerie di Lilli Ambrosio.

ore 16.30 Premiazione dello Stand per la migliore collezione botanica e per l’allestimento più originale. A cura del Comitato Organizzatore (c/o Stand vincitori).

ore 15.30-18.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 17.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Per Planta 2022 è previsto anche un ricco programma di concerti gratuiti che si svolgeranno nei tre giorni, sempre di pomeriggio – Planta 2022 programma concerti

Programma completo Planta 2022

Informazioni Planta 2022 – 081/ 2533927/ 2533922/ 2537548; eventiobn@unina.it

Sito ufficiale Planta 2022 –

Planta 2022 – Orto Botanico, Via Foria, 223 Napoli

