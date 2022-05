Bimbimbici alla Festa della Mamma a Piazza Plebiscito a Napoli

Grande raduno alla festa della mamma: tutti in bicicletta, grandi e piccoli, per Bimbimbici che a Napoli si svolgerà di mattina tra Piazza del Plebiscito e il lungomare lungo la pista ciclabile

Domenica 8 maggio 2022 torna Bimbimbici la manifestazione nazionale di FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che vuole promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Grande festa a Napoli a Piazza del Plebiscito ed anche in oltre 200 città d’Italia per tutto il “popolo” di Bimbimbici che è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile.

Bimbimbici 2022 a Napoli si colorerà di rosa in attesa della prossima tappa del giro d’Italia che quest’anno sarà a Napoli sabato 15 maggio 2022 per una bellissima corsa tra le bellezze del Lungomare e della zona flegrea fino a Bacoli.

A Napoli grande passeggiata collettiva in bici sul lungomare

A Napoli l’evento nazionale inizierà con appuntamento domenica 8 maggio 2022, festa della mamma, in Piazza del Plebiscito alle ore 10 da dove partirà l’allegra pedalata che raggiungerà la pista ciclabile sul lungomare per una passeggiata collettiva da non perdere. Ad ogni partecipante verranno dati in omaggio (fino ad esaurimento delle scorte) una t-shirt e gadget vari a ricordo della manifestazione.

Bimbimbici è manifestazione nazionale di FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili e per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando più spazio alle persone. Un bell’evento che si svolge da anni e che ha ricevuto il patrocinio di SIP, Società Italiana di Pediatria.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione di Napoli tel 3396795037.

Maggiori informazioni – Bimbimbici 2022 Napoli

