Il Giro d’Italia 2022 torna a Napoli: si correrà tra via Caracciolo, Bagnoli, Pozzuoli e Bacoli

Grande evento sportivo nel 2022 in città: ritorna il Giro D’Italia con una tappa che arriverà e partirà da Napoli. Una bella corsa che si svolgerà tra il capoluogo campano e la penisola flegrea con un percorso tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte e poi volata finale di nuovo a Napoli. Un omaggio a Procida capitale italiana della Cultura 2022

Il Giro d’Italia 2022 torna a Napoli con una tappa breve ma intensa di ben 149 chilometri con un dislivello complessivo di 2.130 metri che si svolgerà tra la città di Napoli la straordinaria zona flegrea.

Si partirà infatti da Napoli, da via Caracciolo e poi di corsa verso Bagnoli e Pozzuoli per poi raggiungere Bacoli e Monte di Procida: qui ci sarà un circuito impegnativo di circa 19 km tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte e al termine dell’ultima tappa si rientrerà a Napoli, sempre sul lungomare di via Caracciolo dove ci sarà l’arrivo della corsa.

Le date non sono state ancora ufficializzate ma sembra che questa tappa partenopea, con partenza e arrivo da Napoli si terrà nel secondo sabato della corsa in rosa, cioè il 14 maggio 2022. Il Giro d’Italia prevede anche l’allestimento del villaggio che dovrebbe essere collocato in piazza del Plebiscito. Inoltre, si parla anche di probabili tappe di montagna che potrebbero arrivare in Irpinia e nel Sannio.

Il Giro d’Italia torna a Napoli dopo 9 anni

La grande manifestazione ciclistica ritorna a Napoli dopo nove anni di assenza, dal 2013, quando fu sede della partenza del Giro. Stavolta Napoli ospiterà sia la partenza che l’arrivo di una bella tappa tra le bellezze di Napoli e dei Campi Flegrei mentre, negli anni ha ospitato 43 volte l’arrivo di una corsa e per 37 volte è stata sede di una partenza.

Planimetria ed altimetria del Giro d’Italia a Napoli

Un omaggio del Giro d’Italia alla Campania e a due cittadine campane come Procida, che sarà capitale della cultura 2022 e Monte di Procida che sarà comune europeo dello sport. La tappa ufficiale si chiamerà NAPOLI – NAPOLI (Procida Capitale Italiana della Cultura) 149 km – dislivello 2130 m.

