La grande opera Notre Dame de Paris torna in scena a Napoli con il cast originale

Vent’anni di successi per una straordinaria opera teatrale che ritorna sulle scene italiane per il lungo tour 2022 con Riccardo Cocciante e buona parte del cast originale

Anche a Napoli arriva Notre Dame de Paris che sarà al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022 con ben 5 straordinari spettacoli da non perdere. (sabato 29 spettacolo alle 16 e alle 21).

Notre Dame De Paris è senza dubbio l’opera moderna più amata di sempre e il primo spettacolo in Italia ci fu nel 2002. Il nuovo tour si terrà nel 2022 giusto a venti anni di distanza: e in questi anni Notre Dame De Paris ha collezionato ben 1346 repliche e 4 milioni di spettatori.

Ad annunciare il nuovo tour e tutte le date in Italia Riccardo Cocciante, grande protagonista di questa opera teatrale moderna che è la più amata di sempre.

Acquista i biglietti per il musical Notre Dame de Paris su TicketOne Dove : Teatro Palapartenope

: Teatro Palapartenope Quando : Mostra in programma dal 27/10/2022 al 30/10/2022

: Mostra in programma dal 27/10/2022 al 30/10/2022 Prezzi: Biglietti da € 34,50

Gli artisti che renderanno magico lo spettacolo

Si parte il 3 marzo 2022 da Milano dal teatro Arcimboldi con Cocciante sempre al pianoforte e tantissimi artisti del cast originale.

In particolare Vittorio Matteucci sarà Frollo, l’arcidiacono travolto dalla passione per Esmeralda, Graziano Galatone è l’emblematico Phoebus de Chateaupers, il bel capitano il cui cuore è diviso per Esmeralda e Fiordaliso, Matteo Setti è Pierre Gringoire, l’irresistibile poeta dalla saggezza ammaliante, Marco Guerzoni è Clopin re della corte dei miracoli, e il protettore di Esmeralda e Leonardo Di Minno che rivestirà anch’egli il ruolo di Coplin alternando le date con Marco Guerzoni.

Poi Lola Ponce sarà la splendida Esmeralda, la bellissima protagonista femminile di Notre Dame de Paris e Giò Di Tonno sarà Quasimodo, un “essere” mostruoso dal cuore dolce e sensibile innamorato di Esmeralda mentre Tania Tuccinardi e Claudia D’Ottavi si avvicenderanno nel ruolo della dolce ma combattiva Fiordaliso, promessa sposa di Phoebus e poi tantissimi bravi ballerini ed acrobati che contribuiranno a rendere magico il grande spettacolo.

La versione italiana dello spettacolo sarà di Pasquale Pannella con le musiche di Riccardo Cocciante sempre prodotta da Clemente Zard.

Le date di Napoli e dei tanti spettacoli in Italia

Si inizia il 3 marzo 2022 da Milano dal teatro degli Arciboldi e poi Ancona, Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula (CA), Palermo, Torre del Lago (LU) e poi finalmente a Napoli al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022 con ben 5 straordinari spettacoli da non perdere.

Ma il tour continuerà fino a dicembre 2022 con spettacoli a Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (BO), Torino e si concluderà a dicembre a Trieste.

