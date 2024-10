Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 31 ottobre al 3 novembre 2024

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: Napoli da Vivere vi propone una serie di eventi e cose da fare in città e nelle vicinanze tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Gli eventi da non perdere in sintesi. Di seguito tantissimi altri

Visite guidate ai luoghi più belli e insoliti nel weekend

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend

Altri eventi da non perdere nel weekend

Il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze nel weekend

Le ultime mostre in città nel weekend

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Al Teatro San Carlo di Napoli la Carmen di Georges Bizet diretta da Dan Ettinger

Dal 25 ottobre al 3 Novembre al Teatro San Carlo la Carmen di Georges Bizet, con la direzione d’orchestra di Dan Ettinger e un grande cast Al San Carlo la Carmen di Bizet

Il Giardino Infestato alla Casina Vanvitelliana: Spettacolo di Halloween per Adulti e Bambini

Sabato 2 novembre e domenica 3 novembre, il giardino della Casina Vanvitelliana si trasgformerà in un luogo spettrale per uno spettacolo per bambini e uno per adulti. Il Giardino Infestato

Aperitivo Artistico a Santa Maria la Nova: aperitivo, visita e performance musicale

Sabato 2 novembre nei meravigliosi ambienti nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Aperitivo Artistico

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 4 dicembre 15 concerti della Fondazione F. M. Napolitano nel Circolo Canottieri Napoli al Molosiglio alle ore 20 con tanti eccezionali artisti. Pross. 6 novembre Concerti alla Canottieri

Finale X Factor 2024 Piazza del Plebiscito a Napoli: Come Ottenere i Biglietti Gratuiti!

Napoli ospiterà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: la finale di X Factor 2024 in Piazza del Plebiscito il prossimo 5 dicembre 2024. Come ottenere i biglietti per l’accesso

A Napoli, per Halloween, una rassegna notturna cinematografica gratuita dell’horror

Tra giovedì 31 Ottobre e il 1° Novembre 2024, la notte di Halloween, una maratona cinematografica gratuita con l’horror d’autore al Multicinema Modernissimo dalle 23,30 in poi. rassegna notturna

Omaggio ai Beatles: un’imperdibile serata a Napoli nella storica Chiesa Anglicana

Sabato 2 Novembre 2024, la storica Chiesa Anglicana di Napoli ospiterà l’evento “Omaggio ai Beatles“, un emozionante viaggio attraverso le melodie iconiche Omaggio ai Beatles

17 concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Nel Conservatorio di San Pietro a Majella la rassegna “I concerti del Conservatorio 2024” con 17 concerti gratuiti fino al 29 novembre “I concerti del Conservatorio 2024”.

Al Teatro Bellini “La grande magia” di Eduardo De Filippo, per la regia di Gabriele Russo

Sarà al Teatro Bellini di Napoli, dal 15 ottobre al 2 novembre 2024 in prima nazionale “La grande magia” di Eduardo De Filippo, per la regia di Gabriele Russo. La grande magia” di Eduardo

Campania Teatro Festival 2024: inizia la 17^ edizione tra Napoli e altre città campane

Si terrà dal 21 settembre a metà dicembre il Campania Teatro Festival con 40 spettacoli, tra cui otto internazionali, per un totale di 116 repliche, Ticket 5 a 10 euro. Campania Teatro Festival

Tableaux Vivants a Napoli: i capolavori di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Tornano gli spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, le opere di Caravaggio prendono forma sul palco, Prossimo 11 novembre. Tableaux Vivants

Extra Moenia – Il centro esploso: spettacoli e laboratori gratuiti a Napoli

Spettacoli e eventi gratuiti a Napoli per “Affabulazioni” fino al 3 novembre concerti, spettacoli e laboratori tutti ad ingresso gratuito nella VII Municipalità.“Extra Moenia – Il centro esploso”

Concerti d’Autunno: i concerti gratuiti della Chiesa Luterana di Napoli

Dal 2 ottobre all’11 dicembre nella chiesa luterana di via Carlo Poerio 5 riprendono “I concerti d’autunno”, giunti alla XXVIII edizione con 10 concerti ad ingresso libero. Concerti d’Autunno

Vomero Music Festival: a Napoli otto concerti nei tre musei del Vomero

Otto concerti acustici nei tre musei del Vomero da sabato 28 settembre a domenica 15 dicembre per il “Vomero Music Festival” nei tre musei del Vomero. Vomero Music Festival

Fiabe d’Autunno: spettacoli per tutta la famiglia nel Real Orto Botanico di Napoli

Fino a domenica 17 Novembre nel bellissimo Orto Botanico ritornano le “Fiabe d’Autunno”, per tutta la famiglia, spettacoli sabato e domenica ore 11 Fiabe d’Autunno nell’Orto Botanico

Due concerti al Teatro Augusteo per il tour “Fiorella Sinfonica” di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia nel Teatro Augusteo nei giorni 5 e 6 novembre 2024 con il suo tour Fiorella Sinfonica – Live con orchestra con 21 elementi più la sua band. I Ticket. Fiorella Sinfonica

Vinicio Capossela in Concerto a Napoli: Conciati per le Feste alla Casa della Musica

La Casa della Musica – Federico I il 19 novembre 2024 ospiterà il tour “Conciati per le Feste “di Vinicio Capossela Vinicio Capossela in Concerto a Napoli

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

In concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. solo due le date in Italia Imagine Dragons a Napoli

“This Is Wonderland”alla Mostra d’Oltremare il mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Fino al 24 novembre a Napoli “This Is Wonderland” nella Mostra d’Oltremare al Laghetto di Fasilides.100 artisti internazionali uno spettacolo indimenticabile This Is Wonderland

Visite guidate per scoprire le bellezze della città

Musei Gratis a Napoli e in Campania il 3 e 4 novembre 2024

Domenica 3 novembre 2024 ’ingresso gratuito nei Musei statali. Anche Lunedì 4 novembre i musei statali saranno gratuiti. Musei Gratis

Un Sabato da Re: aperture straordinarie di notte di Palazzo Reale di Napoli a 5 €

Da sabato 2 novembre ritorna “Un Sabato da Re” aperture straordinarie serali di Palazzo Reale in alcuni sabato dalle 20.00 alle 24.00 ad una tariffa ridotta di 5 euro. Un Sabato da Re

Yoga in Certosa: a Napoli appuntamenti con lo yoga nella Certosa di San Martino

Sabato 9 novembre a Napoli di Yoga in Certosa per far conoscere ai partecipanti la tradizione yoga. Oltre alla pratica Yoga quest’anno anche il metodo Feldenkrais. Yoga in Certosa

Visite speciali alla Cripta di San Domenico Maggiore a Napoli per la Festa di Ognissanti

Giovedì 31 Ottobre e Venerdì 1 Novembre 2024 ci saranno una serie di visita speciali alla Cripta Carafa di Roccella, un suggestivo ambiente ipogeoVisite speciali a San Domenico Maggiore

Uànema Festa Degli Altri Vivi: a Napoli visite e spettacoli gratuiti

A Napoli dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 si terrà la rassegna gratuita “Uànema: Festa degli altri vivi” con visite guidate, eventi e attività culturali Uànema Festa Degli Altri Vivi

Magie d’Autunno al Lago d’Averno: Halloween speciale tra Streghe,Lanterne e Zucche

Un Halloween speciale al Lago d’Averno dove si terrà l’evento Magie d’Autunno al Lago d’Averno Magie d’Autunno al Lago d’Averno

Ferrovie in Miniatura: V Edizione al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024, a Pietrarsa ospiterà “Ferrovie in Miniatura”, con modelli di treni in scala e plastici Ferrovie in Miniatura

A Napoli visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia: il Teatro di Nerone

Fino a gennaio 2025 a Napoli visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, il Teatro romano dell’Anticaglia, Prossima – sabato 2 novembre 2024 visite gratuite Teatro romano

Visite guidate esclusive a Napoli a Castel Capuano con il Touring Club

A Napoli ritornano le esclusive visite guidate allo storico Castel Capuano del Touring Club Italiano, con la Fondazione Castel Capuano Prossima 16 novembre Visite a Castel Capuano

Visite gratuite notturne alle opere di Franz Cerami nell’ex Italsider: Arte pubblica a Napoli

Fino al 12 novembre l’ex fabbrica dell’Italsider sarà un museo a cielo aperto con Lighting Flowers Bagnoli di Franz Cerami con visite notturne sui bus City Sightseeing. Lighting Flowers

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Strane Coppie 2024: a Napoli nel Monastero delle Trentatrè incontri con scrittori e attori

Tra il 10 ottobre e il 17 novembre 2024 Strane Coppie la rassegna culturale organizzata dalla scrittrice Antonella Cilento. Un Festival nel Monastero delle Trentatré Strane Coppie

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con il percorso sotterraneo a soli 5 euro

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano a oltre 20 metri di profondità per gruppi di 10 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni di visita a 5€. Visite Ercolano

Giro giro Napoli: 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi monumenti napoletani.

Bellissima iniziativa tutti i sabati fino al 28 dicembre 2024 con Giro giro Napoli con 100 viste guidate gratuite per bambini nei complessi monumenti napoletani.– Giro giro Napoli

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato e domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Altri eventi da non perdere a Napoli in questo Weekend

A Napoli una Notte al Museo in sacco a pelo a Città della Scienza

Venerdì 1 novembre i bambini potranno vivere una emozionante NOTTE AL MUSEO a Napoli giocando mangiando e dormendo a Città della Scienza in sacco a pelo.

Cosa Fare ad Halloween a Napoli: la Guida agli Eventi per adulti e bambini

Anche per Halloween eventi per bambini, famiglie ma anche per chiunque voglia divertirsi a Napoli e nelle vicinanze. Eventi per bambini e famiglie che altri per adulti

HorrorWorld, un parco giochi dell’orrore: tutte le attrazioni

Fino al 10 novembre il grande parco di AcquaFlash di Licola si trasformerà in HorrorWorld con tante spaventose e simpatiche attrazioni. Festival dell’horror. HorrorWorld a Licola

Giochi di Zucca alla Mostra d’Oltremare: tornano a Napoli le zucche di Halloween

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 4 ottobre al 3 novembre “Giochi di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi da intagliare o colorare, laboratori e tanto altro Giochi di Zucca

Mariland il Paese delle Zucche vicino Napoli: il divertimento per tutta la famiglia

A Casamarciano, vicino Napoli, in via Nazionale delle Puglie, fino al 3 novembre il parco divertimenti Mariland il Paese delle Zucche di oltre 5000 mq. Mariland il Paese delle Zucche

Incontri di Archeologia al MANN 2024-2025: Eventi Gratuiti Ogni Giovedì

Ritorna dal 10 ottobre 2024 al 22 maggio 2025, si terrà al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” che prevede tantissimi incontri sui temi dell’Archeologia. Incontri di Archeologia

Futuro Remoto, il grande festival della scienza a Napoli e in tutta la Campania

Dal 18 Ottobre al 6 Dicembre Futuro Remoto, il primo Festival italiano dedicato alla divulgazione scientifica a Napoli e negli altri capoluoghi di provincia Futuro Remoto

AstroKids, i laboratori scientifici creativi per bambini all’Osservatorio Astronomico

Anche il 23 novembre e il 14 dicembre all’Osservatorio di Capodimonte AstroKids laboratori per bambini e genitori tra scienza e deldivertimento AstroKids

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia Biglietto unico x 2 musei

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli –

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli:

Riaperta, dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro antico a pochi passi dal Duomo. Visite gratis per i napoletani dal martedì alla domenica Chiesa dei Girolamini

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità come nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum Jago Museum

Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: Luce al Rione Sanità

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc Chiesa dei Cristallini

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

A Napoli, al Vomero ritorna Chocoland 2024 la terra dei golosi

Da Martedì 29 Ottobre a Domenica 3 Novembre 2024 ritorna a Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che per questa edizione si terrà Vomero in piazza degli Artisti dalle ore 10 fino a tarda sera. al Vomero ritorna Chocoland

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

Tavolo con vista sul Golfo di Napoli: le Terrazze Pietrarsa aprono a pranzo nel weekend

La Pizzeria e il Bistrot delle Terrazze Pietrarsa, saranno aperti anche a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, durante i fine settimana. Tavolo con vista sul Golfo di Napoli

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

Andy Warhol: Triple Elvis in Mostra a Napoli alle Gallerie d’Italia

Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025, alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Andy Warhol. Triple Elvis” con le opere più iconiche di Andy Warhol. Triple Elvis in Mostra a Napoli

The World of Banksy a Napoli all’Arena Flegrea

All’Arena Flegrea Indoor nella Mostra d’Oltremare, fino al 4 maggio 2025, la mostra The World of Banksy: The Immersive Experience con 100 opere del celebre street artist World of Banksy

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli a Ottobre: Guida Completa

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli a Ottobre

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino al 19 Gennaio 2025, nel Complesso Santa Chiara sarà esposta la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli 1630- 7 euro La Maddalena a Santa Chiara

I Fantasmi sospesi di Marras illuminano Port’Alba: arte pubblica a Napoli

Arriva a Napoli una bella e interessante opera di Antonio Marras dal titolo “Questi miei fantasmi”, che illuminerà la bella zona di Port’Alba. I Fantasmi sospesi di Marras

Al Museo Madre di Napoli “Vai, vai, Saudade” una mostra collettiva sul Brasile

Fino al 4 novembre al Madre, Vai, vai, Saudade, una particolare mostra collettiva sul Brasile che propone un particolare itinerario poetico Al Museo Madre “Vai, vai, Saudade”

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

I dipinti e le sculture di Antonio Ligabue in mostra a Sorrento a Villa Fiorentino

Fino al 16 Novembre a Villa Fiorentino a Sorrento una Mostra da non perdere con i dipinti e le sculture dell’artista italiano Antonio Ligabue Antonio Ligabue in mostra

Arte pubblica sul lungomare di Napoli: “Io contengo moltitudini”

Fino al 24 ottobre 2024 a Napoli alla Rotonda Diaz l’installazione di Arte contemporanea “Io contengo moltitudini” di Marinella Senatore, “Io contengo moltitudini”

Interaction Napoli: mostra d’arte contemporanea da Made in Cloister a Porta Capuana

Fino al 16 novembre 30 artisti internazionali da Made in Cloister nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello per Interaction Napoli mostra biennale d’arte contemporanea Interaction Napoli

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

E infine i post più letti per scoprire Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.