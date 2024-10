Notte Gotica all’Italiana: Maratona di Cinema Horror Gratis al Multicinema Modernissimo

Notte gotica all’italiana è un evento gratuito che prevede una lunga maratona cinematografica dell’horron d’autore presso il Multicinema Modernissimo di Napoli dalle 23,30 in poi

Si svolgerà a Napoli dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 terrà la III edizione della rassegna “Uànema: Festa degli altri vivi” una rassegna gratuita con visite guidate, eventi e attività culturali volte a far scoprire e a diffondere il patrimonio culturale della città: un anti-Halloween napoletano, liberatorio e grottesco, organizzato dal Comune di Napoli.

Tra i tanti eventi totalmente gratuiti, che troverete sul nostro post già pubblicato, da non perdere nella notte tra giovedì 31 Ottobre e il 1° Novembre 2024, la notte di Halloween, una maratona cinematografica gratuita con l’horror d’autore dal titolo “NOTTE GOTICA ALL’ITALIANA”, presso il Multicinema Modernissimo in Via Cisterna dell’Olio, 49/59, dalle 23,30 in poi.

Che succederà nella notte tra il 31 Ottobre e il 1° Novembre al Multicinema Modernissimo

Il 31 Ottobre 2024 dalle ore 23:30 il Multicinema Modernissimo ospiterà la rassegna cinematografica notturna gratuita NOTTE GOTICA ALL’ITALIANA. L’ ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti.

Quest’anno saranno due i temi portanti della rassegna notturna dedicata alle storie di morte, di morti e di fantasmi (non sempre horror). In alcune sale sarà celebrato il cinema horror italiano in altre saranno invece proiettati classici della commedia romantica nella sua connessione con il tema della morte. In particolare

Nelle sale 1, 2 e 4 sarà celebrato il cinema horror italiano con i grandi maestri del terrore degli anni ’60-’70-’80 che hanno ispirato tanta parte del cinema di Hollywood dei decenni successivi (da Scorsese a Tim Burton, fino a Tarantino). Tre sale dedicate, dunque, agli ideatori di una declinazione tutta italiana del genere horror: Bava, Fulci, Deodato, Argento, Margheriti per una notte spaventosamente italiana, o meglio: italianamente spaventosa.

Nella sala 1 un classico dell’horror italiano , uno dei film più controversi del genere, talmente crudo da aver subito la censura in 23 paesi, e qui presentato nella versione originale: Cannibal holocaust di Ruggero Deodato . A seguire Suspiria di Dario Argento , considerato il capolavoro del regista della paura per definizione.

, uno dei film più controversi del genere, talmente crudo da aver subito la censura in 23 paesi, e qui presentato nella versione originale: . A seguire , considerato il capolavoro del regista della paura per definizione. La sala 2 sarà invece interamente dedicata a Mario Bava , il regista che forse ha maggiormente influenzato il cinema horror e grottesco hollywoodiano. Nella sua prolifica attività di regista tra gli anni ’60 e ’80 spiccano due pietre miliari del terrore all’italiana: La maschera del demonio e Reazione a catena/Ecologia del delitto.

, il regista che forse ha maggiormente influenzato il cinema horror e grottesco hollywoodiano. Nella sua prolifica attività di regista tra gli anni ’60 e ’80 spiccano due pietre miliari del terrore all’italiana: Nella sala 4 saranno proiettate due opere del maestro Lucio Fulci, regista visionario e dirompente che ha attraversato tutti i registri prima di approdare all’horror con due film di culto del genere splatter: …e tu vivrai nel terrore! – L’aldilà e Zombi 2.

Per i cinefili più accaniti, la sala Videodrome, sarà invece dedicata ad Antonio Margheriti che negli anni ’60 fu tra i pionieri del genere gotico firmando due opere classiche: Danza macabra, alla quale collaborò Ruggero Deodato e ispirata ai racconti di Edgar Allan Poe. A seguire ancora un’opera di Mario Bava, ovvero Sei donne per l’assassino, considerato da molti il film capostipite di un intero modo di rappresentare la serialità omicida e ispiratore, tra gli altri di Wes Craven per il suo Freddy Krueger.

Nella sala 3, saranno invece proiettati due classici della commedia romantica nella sua connessione con il tema della morte: Vi presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins e Al di là dei sogni con Robbie Williams, sorta di rivisitazione epico-dantesca del mito di Orfeo ed Euridice. Entrambi, curiosamente usciti nello stesso anno (1998), rappresentano una sorta di dittico sul tema Eros e Thanatos.

Notte Gotica all’Italiana: Maratona Horror Gratis per Halloween

Quando: Giovedì 31 ottobre 2024, dalle 23:30

Dove: Multicinema Modernissimo, Via Cisterna dell’Olio, Napoli

Biglietti: Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Maggiori informazioni: La prenotazione è possibile sul sito ufficiale

