Campania Teatro Festival 2024: 40 spettacoli con biglietti a partire da 5€

Inizia la diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival, il bel festiva diffuso del Teatro a Napoli e in Campania diretto da Ruggero Cappuccio. Tra gli artisti attesi Bob Wilson, Jan Fabre,Nat Randall e tanti altri

Si terrà dal 21 settembre a metà dicembre 2024 la diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival 2024 che quest’anno propone 40 spettacoli, tra cui otto internazionali, per un totale di 116 repliche, inclusi concerti, laboratori e progetti speciali.

L’edizione di quest’anno ha come slogan “Battiti per la libertà” e presenterà, come sempre, anche grandi nomi del panorama teatrale internazionale tra cui Bob Wilson, Jan Fabre, Euripides Laskaridis, Nat Randall, e Anna Breckon, Patrick Blenkarn e Milton Lim, Luciano Rosso, Antonio Latella.

Tanti spettacoli tra i teatri di Napoli e altri luoghi in Campania

Tanti spettacoli si svolgeranno a Napoli tra il Teatro Mercadante, il Teatro Sannazaro, il Teatro Nuovo, il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli e la Reggia di Portici, e poi altri spazi teatrali a Salerno, Benevento e Caserta.

Il Campania Teatro Festival 2024 è iniziato il 21 settembre 2024 al Teatro Mercadante con “La prima luce di Neruda”, trasposizione teatrale del romanzo di Ruggero Cappuccio, presentata dalla compagnia del Teatro dell’Elfo di Milano e la regia di César Brie. Gli spettacoli avranno un ticket di massima tra i 5/8/10 euro

Quest’anno alcuni spettacoli si terranno nell’ambito di “Campania Libri Festival – la fiera dell’editoria”, dal 4 al 6 ottobre 2024 a Palazzo Reale.

Campania Teatro Festival 2024 – Programma

LA PRIMA LUCE DI NERUDA – di Ruggero Cappuccio, regia e adattamento Cesar Brie – 21/09/2024, 22/09/2024 – Teatro Mercadante

TERNITTI – drammaturgia Giusy Frallonardo, Paolo Russo, con una ballata di Mario Desiati – 24/09/2024 – Teatro Sannazaro

SETTE ARTI DI LIBERTÀ – a cura di Claudio Di Palma – 25/09/2024 > 02/10/2024 – Reggia di Portici – appartamenti reali

LA DENUNCIA – scritto e diretto da Ivan Cotroneo- 26/09/2024 – Teatro Sannazaro

IL MEDICO DEI MAIALI – testo e regia Davide Sacco – 26/09/2024 -Teatro Mercadante

NOTE A MARGINE – I Gordi / Teatro Franco Parenti, regia Riccardo Pippa – 28/09/2024 – Teatro Mercadante

LEVIATANO – di Riccardo Tabilio, regia Marco Di Stefano – 02/10/2024 – Teatro Sannazaro

MARCO, UN GIOVANE SOGNATORE – con Ettore Bassi – 03/10/2024 – Teatro Sannazaro

NOCCIOLINE – di Fausto Paravidino. regia Renato Carpentieri – 04/10/2024, 05/10/2024, 06/10/2024 – Teatro San Ferdinando

IL PUZZLE – soggetto, sceneggiatura, regia Renato Salvetti – 04/10/2024 – Cineteatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania (SA)

NEL SEGNO DELLA MISERICORDIA – laboratorio a cura di Christian Leperino – 04/10/2024 > 26/10/2024 – Chiesa della Misericordiella ai Vergini

LE VOCI DELL’INFINITO – Progetto a cura di Nadia Baldi, lettura di e con Gea Martire 04/10/2024 – Teatro di Corte di Palazzo Reale

LE VOCI DELL’INFINITO – Progetto a cura di Nadia Baldi, performance della Piccola Compagnia dei Giovani NB – 05/10/2024 – Teatro di Corte di Palazzo Reale

LE VOCI DELL’INFINITO – Progetto a cura di Nadia Baldi, lettura di e con Claudio Di Palma – 05/10/2024 – Teatro di Corte di Palazzo Reale

O.M.A – un progetto di Enzo Mirone e Karla Kracht – 06/10/2024 – Teatro Mulino Pacifico (BN) –

NINA ZARECNAJA – di Mauro Santopietro – 06/10/2024 – Teatro Sannazaro

LE VOCI DELL’INFINITO – Progetto a cura di Nadia Baldi, lettura di e con Anna Foglietta – 06/10/2024 – Teatro di Corte di Palazzo Reale

ALDILÀ – di Marina Sorrenti – 09/10/2024 – Teatro Nuovo

PAPàVERI – Sempre in piedi – di e con Rossella Pugliese – 11/10/2024 – Teatro Nuovo

ISMENE – di Ghiannis Ritsos – 12/10/2024 – Galleria Toledo

LUNA-57 – drammaturgia e regia Noemi Francesca – 12/10/2024 – Teatro Mulino Pacifico (BN)

UBU – ideazione e regia Robert Wilson – 12/10/2024, 13/10/2024 – Galoppatoio della Reggia di Portici

ACQUARIO – di Dario Postiglione, regia Giuseppe Maria Martino – 13/10/2024 – Teatro Nuovo

COSMOFONIE – a cura di Massimiliano Sacchi – 17/10/2024 > 27/10/2024 – Auditorium 900

LO ZOO DI VETRO – regia di Antonio Latella – 17/10/2024 – Teatro Nuovo

ORPHEUS GROOVE – ideazione, scrittura scenica, regia Annalisa D’Amato – 19/10/2024 – Teatro Politeama

APOCALIPSYNCH – di Luciano Rosso e Maria Saccone – 19/10/2024, 20/10/2024 – Teatro Nuovo

Il PRINCIPE DEI SOGNI BELLI – PRIMO STUDIO – regia Pierpaolo Sepe – 23/10/2024 – Teatro Nuovo

CONTROIMMAGINI – regia Michelangelo Dalisi – 25/10/2024 > 03/11/2024 – Ridotto del Mercadante

LA TENDA DI ACHILLE – regia, drammaturgia e spazio scenico Adriana Follieri – 28/10/2024 – Teatro Comunale di Caserta

DA GABER A FABER – di e con Neri Marcorè – 01/11/2024 – Teatro Mercadante

LA NOTTE DI VITALIANO TREVISAN – regia Andrea Baracco – 03/11/2024 – Teatro Mercadante

ERETIKA – 07/11/2024 – Teatro Mercadante

IO SONO UN ERRORE – regia Jan Fabre – Sala Assoli

ASSES.MASSES – 17/11/2024 – Teatro Pier Paolo Pasolini (SA)

LAGUNA CAFÈ – di Giuseppe Affinito, regia Benedetto Sicca – 28/11/2024 > 08/12/2024 – Ridotto del Mercadante

MACBETH – regia Jacopo Gassmann – 04/12/2024 > 15/12/2024 – Teatro Mercadante

I’M SORRY – regia Jan Fabre – 10/12/2024, 11/12/2024 – Sala Assoli

ELENA LA MATTA – drammaturgia Elisabetta Fiorito, regia Giancarlo Nicoletti – 11/12/2024 – Teatro Sannazaro

THE SECOND WOMAN – con Euridice Axen, testo e regia Nat Randall e anna Breckon – 14/12/2024 – Teatro di Corte di Palazzo Reale

