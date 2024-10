Magie d’Autunno al Lago d’Averno: Halloween speciale tra Streghe, Lanterne e Zucche

Ph Facebook Itinerari Alchemici Napoli

Una visita guidate speciale, un tour unico nelle magiche notti dell’equinozio d’autunno e per Halloween, tra Storie di Fate e Streghe e soprattutto di zucche al Lago d’Averno vicino Napoli

Un Halloween speciale al Lago d’Averno vicino Napoli. Per tre giorni, Sabato 26 Domenica 28 e Giovedì 31 Ottobre 2024 alle ore 20 si terrà l’evento Magie d’Autunno al Lago d’Averno organizzato da Itinerari Alchemici Napoli un’agenzia di tour turistici

Magie d’Autunno al Lago d’Averno è un tour unico nelle magiche notti dell’equinozio d’autunno e per Halloween popolate di Storie di Fate e Streghe e soprattutto di zucche al Lago d’Averno uno dei luoghi più misteriosi della nostra terra.

Nei giorni previsti oltre alla passeggiata quest’anno i partecipanti verranno messi alla prova nel labirinto dei cerchi delle zucchette dei desideri! Si inizia con una passeggiata che consentirà di immergersi in un’esperienza magica tra i racconti di miti e dei riti che le janare compivano in autunno intorno ai laghi. Poi sarà spiegato come realizzare la bottiglia della strega, sacchetti oli e unguenti magici.

Tante sorprese ed una zucca da disegnare assieme alle Janare

Quest’anno nel bosco al tramonto ad attenderci ci saranno diverse sorprese, piccole lanterne (solo decorative) sotto gli alberi per riscaldare la sera autunnale e il labirinto delle zucche dei desideri formato da diversi cerchi di piccole zucchette colorate (di plastica)

Ogni partecipante sceglierà la sua zucca da disegnare con occhi naso bocca o altri disegni che vorrà ispirati all’autunno con gli acquerelli messi a disposizione per ogni cerchio il compito sarà finire il disegno il prima possibile così da poter poi mettere il proprio desiderio sotto la lanterna e portarsi la zucca a casa ..ma attenzione durante questo lavoro e luci si spegneranno e la Janara del lago apparirà tra le ombre cercando di rubare più zucche e anime…possibili.

Poi in attesa che la Luna d’autunno esaudisca il nostro desiderio scioglieremo il piombo con la Janara. La tradizione narra che si può porre una domanda al futuro e la forma che assumerà il piombo sarà la risposta alla domanda. La Janara aiuterà l’interpretazione della forma Per chi vorrà potrà acquistare i sacchetti delle erbe dell’equinozio.Poi si tornerà verso l’uscita con la zucchetta e la forma del piombo.

Come partecipare a Magie d’Autunno al Lago d’Averno

Quando: Sabato 26 Domenica 28 e Giovedì 31 Ottobre 2024 alle ore 20

Dove: Appuntamento davanti al Ristorante Caronte (estraneo all'iniziativa) sul lago d'Averno (Pozzuoli)

Evento a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria con un messaggio di WhatsApp al 320 687 5887

Prezzo biglietto : Visita esoterica teatralizzata 12 euro con la forma del piombo se si vuole portare con sè la zucchetta il contributo è di 15 euro

Maggiori informazioni: evento ufficiale Magie d'Autunno al Lago d'Averno

