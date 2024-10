Tavolo con vista sul Golfo di Napoli: le Terrazze Pietrarsa aprono a pranzo nel weekend

© Museo di Pietrarsa

Un autunno tra cultura, storia e gastronomia alle Terrazze Pietrarsa

Contenuto sponsorizzato #adv

A partire da sabato 5 ottobre la Pizzeria e il Bistrot delle Terrazze Pietrarsa saranno aperti anche a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, durante i fine settimana. Un’iniziativa pensata per arricchire la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per consentire ai visitatori di godere non solo del patrimonio storico-culturale del museo, ma anche di una pausa pranzo con vista sul Golfo di Napoli.

Le Terrazze Pietrarsa: una cornice suggestiva

Le Terrazze Pietrarsa offrono una delle viste più spettacolari della città, con il mare e il Vesuvio che si uniscono in un panorama indimenticabile. Grazie alle aperture a ora di pranzo dei sabato e domenica, sarà possibile gustare una deliziosa pizza o altre pietanze nel Bistrot, mentre si ammira la bellezza del Golfo di Napoli. La pausa pranzo si trasforma così in una vera e propria esperienza sensoriale.

Ma non solo a pranzo nel weekend: infatti, gli orari di apertura delle Terrazze sono stati pensati per garantire maggiore flessibilità : il giovedì e la domenica dalle 18:00 a mezzanotte, il venerdì e il sabato fino all’una di notte.

Le Terrazze Pietrarsa sono un luogo dove vivere un’esperienza completa. Durante la visita al Museo Nazionale Ferroviario, che custodisce una delle collezioni più importanti di locomotive d’epoca in Europa, i visitatori potranno immergersi nella storia delle ferrovie italiane. Dopo aver ammirato queste meraviglie della tecnologia, una sosta alle Terrazze consentirà di concludere la giornata con la possibilità di gustare piatti che combinano tradizione e innovazione con una cura particolare tanto alla loro preparazione, quanto alla qualità degli ingredienti.

Prenotazione obbligatoria per un’esperienza garantita

La prenotazione è obbligatoria per accedere alla Pizzeria e al Bistrot, sia a pranzo, sia a cena. In questo modo ci si potrà assicurare la possibilità di vivere al meglio l’esperienza, ammirando la bellezza del luogo e provando la qualità del servizio. Per prenotazioni e informazioni è disponibile il numero 3356422368.

Pranzo sul golfo di Napoli al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando : ogni sabato e domenica di ottobre 2024

Orari del pranzo : dalle 12:00 alle 15:00 (solo pizzeria e bistrot).

Orari dell’aperitivo e cena: giovedì e domenica dalle 18:00 alle 24:00, venerdì e sabato dalle 18:00 all’1:00 (l’ultimo accesso è un’ora prima dell’orario indicato per la chiusura)

Dove : Terrazze Pietrarsa, all’interno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Prezzo : variabile in base al menù scelto

Contatti e informazioni : Prenotazione obbligatoria al numero 3356422368

Contenuto sponsorizzato #adv