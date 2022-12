Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno straordinario presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

© Napoli da Vivere

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento ed è pronto per essere ammirato dai visitatori

Una nuova sistemazione e un nuovo allestimento per il “Presepe del Re” a Palazzo Reale di Napoli che ora si trova ora in una nuova saletta a lui dedicata al termine del percorso di visita dell’Appartamento Storico.

Il Presepe è in realtà il grande e monumentale Presepe napoletano del Banco di Napoli, ora appartenente alle collezioni di Intesa Sanpaolo, che era esposto dal 1998 nella Cappella del Palazzo Reale.

Un presepe bellissimo realizzato con pastori dei grandi artisti del tempo tra cui Giuseppe Sanmartino

Il “Presepe del Re”, come viene comunemente chiamato in città questo monumentale presepe, fu realizzato da celebri artisti del tempo, tra cui Giuseppe Sanmartino, l’autore del celebre Cristo Velato, e Francesco Celebrano, ed è composto da più di 210 tra pastori e personaggi, oltre agli animali e a ben 144 accessori, ed è tra le più ricche rappresentazioni dell’arte presepiale del ’700 napoletano.

Oggi si potrà ammirare in una sala tutta dedicata a quest’opera straordinaria che fu allestita per la prima volta nel dicembre 1987 dal Banco di Napoli per essere esposto in occasione delle festività natalizie nella nuova sede dell’istituto a New York. Poi, nel tempo, è stato spostato nella Cappella Palatina del Palazzo Reale di Napoli ed ora ha una sua nuova collocazione in un ambiente che ne garantirà una migliore visibilità.

Il presepe è incluso nel percorso di visita di Palazzo Reale.

Orario visite Appartamento Storico: 9.00-20.00 (ultimo ingresso ore 19.00, chiuso il mercoledì)

Ingresso a Palazzo Reale (intero euro 10,00 /ridotto euro 2,00). Maggiori informazioni.

