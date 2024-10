Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli: Aperture straordinarie e Notturne a 5€

© Napoli da Vivere

Aperture notturne di sabato notte per il Palazzo Reale di Napoli a soli 5 euro. Ritorna l’iniziativa “Un Sabato da Re” per visitare lo splendido Palazzo Reale di Napoli e gli Appartamenti Reali

Da sabato 2 novembre 2024 riparte a Napoli l’iniziativa “Un Sabato da Re” che prevede aperture straordinarie serali di Palazzo Reale in alcuni sabato sera dalle 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle 23.00 e ad una tariffa ridotta di 5 euro. (escluse agevolazioni e gratuità previste per legge).

In particolare, le aperture straordinarie serali al Palazzo Reale di Napoli si terranno nei giorni:

sabato 2 novembre 2024

sabato 7 dicembre 2024

sabato 28 dicembre 2024

Anche eventi speciali nei giorni delle aperture serali

Nel corso delle tre aperture serali a Palazzo Reale dalle ore 19.00 alle ore 23.00 saranno eccezionalmente aperte al pubblico anche le Salette Pompeiane della SABAP del Comune di Napoli che propone il seguente programma:

sabato 2 novembre: presentazione testi Scritti e letti per la città;

sabato 7 dicembre: presentazione testi Scritti e letti per la città;

sabato 28 dicembre: presentazione dei progetti curati da SABAP per il Comune

Per raggiungere le Salette Pompeiane alle ore 19.00 i visitatori potranno accedere dall’ingresso a piazza Trieste e Trento mentre dalle ore 20.00 in poi sarà disponibile come di consueto l’accesso da Piazza del Plebiscito.

Sabato 7 dicembre, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, ci sarà anche una visita guidata a tema durante la quale una storica dell’arte e un restauratore di orologi antichi illustreranno al pubblico gli elementi più significativi della preziosa collezione di orologi del XVIII e XIX secolo di manifattura francese e inglese, tra cui una rarissima macchina musicale realizzata da Charles Clay nel 1730. Il costo della visita è incluso nel biglietto d’ingresso al Palazzo mentre la prenotazione è obbligatoria fino al raggiungimento della capienza massima del gruppo.

Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone al seguente link: (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00) oppure in biglietteria, in caso di disponibilità residua.

