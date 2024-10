AstroKids 2024: laboratori di astronomia per bambini all’Osservatorio di Capodimonte

Continuano gli entusiasmanti laboratori per bambini e genitori, all’insegna della scienza e del divertimento pensati come progetto di divulgazione dell’astronomia.

Anche quest’anno presso l’INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte si svolge AstroKids degli entusiasmanti laboratori per bambini e genitori, all’insegna della scienza e del divertimento pensati come progetto di divulgazione dell’astronomia. Degli incontri in cui si “giocherà” con i bambini e i genitori il sabato mattina ma, soprattutto, si farà innamorarli dell’Astronomia!

Gli incontri si terranno presso l’auditorium Nazionale dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Salita Moiariello 16, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale. Il laboratorio è adatto a bambine/i di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. I genitori possono assistere e partecipare.

I prossimi incontri di AstroKids, i laboratori scientifici creativi

Gia svolti con successo alcuni incontri del 2024: da non perdere i prossimi fino a fine anno.

12 ottobre 2024 ore 10:30 – Viaggio attraverso la vita delle stelle – Unisciti a noi in un viaggio emozionante attraverso i segreti delle stelle. Guidati dal diagramma di Hertzsprung-Russell esploreremo la luminosità, la temperatura e la vita delle stelle. Dopo la nostra avventura, preparati a liberare la tua creatività in un divertente laboratorio che ci permetterà di costruire le stelle. Sei pronto a creare il tuo pezzo di Universo? – a cura di Giulia De Somma

Unisciti a noi in un viaggio emozionante attraverso i segreti delle stelle. Guidati dal diagramma di Hertzsprung-Russell esploreremo la luminosità, la temperatura e la vita delle stelle. Dopo la nostra avventura, preparati a liberare la tua creatività in un divertente laboratorio che ci permetterà di costruire le stelle. Sei pronto a creare il tuo pezzo di Universo? – a cura di Giulia De Somma 23 novembre 2024 ore 10:30 – Alla corte del Re Sole a cura di Clemenina Sasso e Luciano Terranegra

a cura di Clemenina Sasso e Luciano Terranegra 14 dicembre 2024 ore 10:30 – la luce e i suoi segreti – Scopriamo insieme cos’è la luce, come viaggia e quali fantastiche magie è capace di regalarci. Siete pronti? Partiamo! – a cura di Mirko Colapietro

La prenotazione sarà aperta on line circa 15 giorni prima di ogni incontro. Il numero massimo di bambini ammessi ad incontro è di 25. Il costo è pari a € 5 a bambino. Il biglietto si acquista il giorno dell'evento. I genitori accompagnatori non pagano.

