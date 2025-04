Mobili sul soffitto e foto virali: visita la Casa Capovolta al Vulcano Buono

Un’autentica abitazione, tutta già arredata dove la gravità non esiste e troveremo mobili sul soffitto e oggetti che sembrano fluttuare nell’aria. Un’esperienza particolarissima e fuori dall’ordinario per divertirsi tutti assieme e scattare foto e video originalissimi

Fino al 5 maggio 2025 una straordinaria novità sarà visitabile al “Vulcano Buono” di Nola: la “Casa Capovolta” una esperienza particolarissima che ci farà dimenticare la gravità. La particolare casa che potremo visitare è un’autentica abitazione prefabbricata, tutta già arredata, dove c’è il tetto al posto delle fondamenta. Una casa particolarissima, quasi magica dove si potranno fare foto e video straordinari da postare subito sui social network.

La “Casa Capovolta” è stata allestita nell’arena dedicata agli spettacoli della struttura commerciale del Vulcano Buono e sarà visitabile fino al 5 maggio 2025

Acquista ora i biglietti per la Casa Capovolta Scopri la sorprendente Casa Capovolta al Vulcano Buono , dove i mobili sfidano la gravità e tutto è… al contrario! Un’esperienza immersiva perfetta per famiglie, bambini e amanti dei social. Con una spesa minima di 50€, puoi entrare gratis fino a 4 persone. Non perdere questa occasione straordinaria: scatta foto virali e vivi un’avventura unica fino al 5 maggio 2025! In alternativa sono disponibili i biglietti su VivaTicket (Link affiliato)

Una vera Casa Capovolta al Vulcano Buono e si potrà entrare anche gratis

Nella Casa Capovolta la gravità non esiste e troveremo mobili sul soffitto e oggetti che sembrano fluttuare nell’aria per vivere un’esperienza particolarissima e fuori dall’ordinario per divertirsi tutti assieme e scattare foto e video originalissimi.

Fino al 5 maggio 2025, con una spesa minima di 50€ (scontrino non cumulabile) in uno degli store o food store del centro, si potrà richiedere un coupon per l’accesso gratuito fino a 4 persone! Il coupon omaggio potrà essere ritiralo presso l’Infopoint dove si potranno avere tutte le info su biglietti e ingressi gratuiti. Una esperienza particolare e immersiva fuori dall’ordinario.

Costi e orari – Casa Capovolta

Dal lunedì al venerdì: dalle 16:00 alle 21:00

Weekend e festivi: dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 22:00

Domenica 20 aprile chiusa

Biglietto unico: € 5,00 (+ diritti di agenzia per la prevendita) disponibili su VivaTicket

Bambini piccoli (infanti): ingresso gratuito

Persone diversamente abili: ingresso gratuito (pagamento previsto solo per l’accompagnatore)

Biglietti disponibili presso la biglietteria in loco e in prevendita su VivaTicket

Con una spesa minima di 50€ (scontrino non cumulabile) effettuata in uno degli store o food store del Centro Commerciale, è possibile richiedere un coupon per l’accesso gratuito fino a 4 persone. Il coupon deve essere ritirato presso l’Infopoint e utilizzato entro il termine dell’iniziativa.

Maggiori informazioni – la straordinaria “Casa Capovolta” al Vulcano Buono

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità