“This Is Wonderland”. A Napoli arriva il magico mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Più di 100 artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo per uno spettacolo indimenticabile in una suggestiva area attrezzata della Mostra d’Oltremare di oltre 40.000 mq tra installazioni luminose e opere d’arte. Arriva a Napoli “This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie”

Dal 1 giugno 2024 arriva a Napoli “This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie” che aspetta grandi e piccoli nella grande Mostra d’Oltremare presso il Laghetto di Fasilides. La grande favola dal vivo rimarrà in città fino al 30 settembre 2024.

“This Is Wonderland, il mondo di Alice nel paese delle meraviglie” sarà per la prima volta a Napoli dopo l’enorme successo ottenuto a Roma nei mesi scorsi. E sarà di sicuro un grande successo anche in città, una “grande favola dal vivo” che incanterà tutti i partecipanti.

Bambini e adulti si immergeranno in una suggestiva area attrezzata di oltre 40.000 m². dove ci saranno più di 100 artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo per uno spettacolo indimenticabile.

Alla Mostra d’Oltremare i partecipanti troveranno oltre 18 Aree che ospiteranno installazioni luminose e opere d’arte con anche una Food Area e lo Shisha Bar allestiti secondo lo schema stilistico e scenografico dell’intero Villaggio.

Il mondo di Alice a Napoli con This Is Wonderland

I partecipanti entreranno in un percorso narrativo che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena l’inestimabile fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie.

Si entrerà in una favola che non conosce limiti spaziali e temporali, in cui razionalità e immaginazione si scontrano e poi si incontrano, suscitando le più autentiche emozioni dell’animo.

Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivelerà ai vostri occhi attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia.

