Le Mostre d’Arte a Napoli nel Mese di Ottobre 2024: Guida Completa

Napoli, con il suo straordinario patrimonio storico e artistico, si trasforma anche nel mese di ottobre 2024 in un punto di riferimento per chi ama l’arte contemporanea, la street art e le installazioni immersive. Questa guida completa alle mostre d’arte a Napoli ti permetterà di esplorare i principali eventi culturali della città, con dettagli su sedi, date, orari e informazioni pratiche su come partecipare. Se ti chiedi cosa fare a Napoli a ottobre 2024 o sei alla ricerca di eventi culturali a Napoli, qui troverai le risposte ideali per pianificare al meglio la tua visita.

Che tu sia un appassionato d’arte o un curioso, Napoli offre un calendario ricco e variegato: dalle installazioni site-specific come quelle di Lo Chan Peng e Francesco Impellizzeri alle grandi esposizioni internazionali, come la mostra di Banksy ed Andy Warhol. Approfitta di questo mese per scoprire luoghi iconici come il Museo Madre e il Museo del Tesoro di San Gennaro, e per immergerti nelle meraviglie artistiche che arricchiscono la città. Le opere in esposizione spaziano tra vari linguaggi artistici, offrendo esperienze sensoriali e intellettuali per tutti i gusti.

Con questa guida, potrai facilmente trovare mostre a Napoli nel 2024, approfondire i dettagli degli eventi, e scoprire come raggiungere le location. Da esposizioni più intime e concettuali a grandi eventi immersivi, Napoli continua a stupire e affascinare con la sua offerta culturale in continua evoluzione.

1. Andy Warhol: Triple Elvis

Date: Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025

Luogo: Gallerie d’Italia, Via Toledo 185, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:00 – 19:00, Sabato e Domenica 10:00 – 20:00 (chiuso il lunedì)

Biglietti: Intero €7, Ridotto €4 (Over 65), Gratuito per under 18 e clienti Gruppo Intesa Sanpaolo – biglietto su TicketOne (Link affiliato)

Descrizione: La mostra Triple Elvis presenta un’esposizione dedicata ad Andy Warhol, focalizzata sull’iconica opera del 1963 e arricchita da cicli grafici come Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs. Questa esposizione unica esplora l’evoluzione artistica di Warhol negli anni Sessanta e Settanta.

Come arrivare: Le Gallerie d’Italia si trovano in Via Toledo, facilmente raggiungibili con la metropolitana Linea 1, fermata Toledo. Scopri di più

2. Cutting Clouds | Tagliando le Nuvole

Dove: Museo Madre, Napoli

Quando: 26 settembre 2024 – 7 gennaio 2025

Curatori: Marta Ferrara e Marta Wróblewska

Biglietti: biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Un’esplorazione dell’effimero, ispirata all’opera di George Brecht, “Cloud Scissors”. Artisti come Yoko Ono e Marisa Albanese contribuiscono a questa collettiva che si evolve attraverso azioni casuali e imprevedibili. Le opere spaziano tra diversi media, invitando il pubblico a giocare con i limiti della creatività. Info qui

Come arrivare: Metropolitana Linea 1 — fermata Museo oppure Metropolitana Linea 2 — fermata Piazza Cavour

3. Chi è devoto a San Gennaro

Dove: Museo del Tesoro di San Gennaro, Napoli

Quando: 19 giugno 2024 – 31 dicembre 2030

Biglietti: Prezzo speciale di 6€ per aperture straordinarie

Una video installazione che celebra la devozione popolare verso San Gennaro, patrono di Napoli. Immagini evocative e preghiere collettive raccontano il legame indissolubile tra la città e il suo Santo. Un’immersione nella spiritualità locale. Scopri di più

Come arrivare: Linea 1 metropolitana, fermata “Duomo”.

4. The World of Banksy: The Immersive Experience

Dove: Arena Flegrea Indoor, Mostra d’Oltremare, Napoli

Quando: 11 ottobre 2024 – 4 maggio 2025

Biglietti: Da 7€ a 16,50€, acquisto su TicketOne TicketOne (link affiliato)

Orari: Mercoledì – Domenica, 10:00 – 19:00

Questa mostra ti trasporta nel mondo dello street artist Banksy. Oltre 100 opere, incluse stampe, murales a grandezza naturale e videoarte, esplorano temi come la guerra e l’ipocrisia. Un’esperienza immersiva da non perdere per i fan della street art. Scopri di più

Come arrivare: Linea 2 metropolitana, fermata “Cavalleggeri Aosta”.

5. Lo Chan Peng: The Light of Innocence

Dove: Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, Napoli

Quando: 27 settembre 2024 – 7 gennaio 2025

Curatori: Giuseppe Melè e Chiara CesariInfo qui

In questa installazione site-specific, Lo Chan Peng riflette su introspezione e speranza, con una particolare attenzione alla relazione tra fede e crescita personale. Un’esposizione che dialoga con il contesto ecclesiastico della chiesa. Info qui

Come arrivare: la Chiesa SS. Filippo e Giacomo è Situata nel centro storico ed è raggiungibile a piedi da Spaccanapoli.

6. Francesco Impellizzeri: Muoviti Muoviti

Dove: Jus Museum, Napoli

Quando: 26 settembre 2024 – 26 ottobre 2024

Curatori: Marcello Palminteri e Gabriele Perretta

Francesco Impellizzeri propone una riflessione sulla soggettività artistica e l’influenza dell’immagine sul reale. La mostra include 30 opere realizzate tra il 2011 e il 2024, con contaminazioni di materiali e oggetti che invitano il pubblico a interagire con la visione artistica. Una “pop-reconversion” che decostruisce vecchi codici visivi. Info e orari qui

Come arrivare: Palazzo Calabritto, Via Calabritto 20, Napoli.

7. Giuseppe Pirozzi: L’Atelier dello Scultore

Dove: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Quando: 16 settembre 2024 – 6 gennaio 2025

Questa mostra antologica di Giuseppe Pirozzi raccoglie 80 opere tra sculture, bronzi e gioielli, offrendo un viaggio attraverso la sua lunga carriera. L’esposizione ripercorre il percorso dell’artista dagli anni ’50 fino ad oggi, con una particolare attenzione all’evoluzione delle sue tecniche scultoree. Info qui

8. Lello Lopez: Terre Emers

Dove: Shazar Gallery, Napoli

Quando: 12 ottobre 2024 – 7 dicembre 2024

La seconda personale di Lello Lopez presso la Shazar Gallery esplora i fenomeni esistenziali e psicologici legati ai Campi Flegrei. Le grandi tele rappresentano un’allegoria del destino umano e della precarietà del tempo, richiamando alla natura imprevedibile e potente che modella la realtà. Info qui

9. Vai Vai Saudade: Una Mostra Collettiva sul Brasile al Museo Madre

Date: Fino al 11 novembre 2024

Luogo: Museo Madre, Via Settembrini 79, Napoli

Orari: Lunedì, Mercoledì-Domenica 10:00 – 19:30 (chiuso il martedì)

Biglietti: Intero €8, Ridotto €4 – biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Descrizione: Un viaggio sensoriale nel cuore del Brasile contemporaneo attraverso le opere di artisti emergenti. Vai Vai Saudade esplora temi di nostalgia, identità e resistenza, rendendola una mostra da non perdere per chi ama scoprire nuove prospettive artistiche. Scopri di più

10. Maddalena: Artemisia Gentileschi a Napoli

Date: Dal 19 luglio 2024 al 19 gennaio 2025

Luogo: Complesso Monumentale di Santa Chiara, Napoli

Orari: Tutti i giorni 09:00 – 18:00

Biglietti: €7

Descrizione: La mostra presenta la “Maddalena Sursock”, un capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli tra il 1630 e il 1635. Dopo 400 anni, l’opera torna nella città dove fu creata, esposta al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara. Un’opportunità unica per ammirare questa straordinaria opera d’arte, recentemente restaurata dopo i danni subiti durante il bombardamento di Beirut nel 2020.

Come arrivare: Il Complesso Monumentale di Santa Chiara è facilmente raggiungibile con autobus e a piedi dal centro storico. Scopri di più

11. Interaction Napoli: Arte Contemporanea a Made in Cloister e Porta Capuana

Date: Dal 16 marzo al 16 novembre 2024

Luogo: Chiostro di Santa Caterina a Formiello e quartiere Porta Capuana, Napoli

Orari: Mercoledì – Domenica 10:00 – 19:00

Biglietti: €5

Descrizione: Interaction Napoli è una mostra biennale di arte contemporanea che coinvolge 30 artisti internazionali. Curata da Demetrio Paparoni, l’esposizione esplora temi come migrazione e diversità culturale. Le opere sono dislocate tra il Chiostro di Santa Caterina a Formiello e spazi non convenzionali nel quartiere di Porta Capuana, trasformando l’area in una galleria d’arte a cielo aperto.

Come arrivare: La location principale è raggiungibile con la metropolitana Linea 1, fermata Garibaldi. Scopri di più

12. Gabriella Siciliano: La Casa di Wendy

Date: Dal 14 settembre 2024 al 30 novembre 2024

Luogo: LAB.oratorio, Fondazione Made in Cloister, Piazza Enrico De Nicola 48, Napoli

Orari: Mercoledì – Domenica 10:00 – 18:00

Biglietti: Ingresso incluso nel biglietto della Fondazione ( 5 euro)

Descrizione: La Casa di Wendy è un’installazione site-specific di Gabriella Siciliano che trasforma lo spazio del LAB.oratorio in un ambiente domestico abitato da una creatura mitologica. L’opera esplora la connessione tra interni domestici e stati emotivi, riflettendo sulle stratificazioni storiche e sociali del quartiere di Porta Capuana.

Come arrivare: LAB.oratorio è situato nel Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale e ben servito da autobus e metropolitana (Linea 1, fermata Garibaldi). Scopri di più

13. Oltre Caravaggio: Un Nuovo Racconto della Pittura a Napoli

Date: Dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2024

Luogo: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Orari: Tutti i giorni 08:30 – 17:00 (chiuso il mercoledì)

Biglietti: Intero €12, Ridotto €8

Descrizione: La mostra Oltre Caravaggio esplora il Seicento napoletano attraverso 200 opere, tutte provenienti dalle collezioni permanenti del Museo di Capodimonte. Curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello, l’esposizione propone una nuova lettura del ‘600 napoletano, andando oltre l’influenza di Caravaggio e mettendo in luce la ricchezza artistica di questo periodo.

Come arrivare: Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è raggiungibile in autobus da Piazza Dante o con taxi. Il museo si trova in Via Miano, 2. Scopri di più

14. Sette Opere per la Misericordia: VII edizione

Date: Dal 13 giugno al 13 novembre 2024

Luogo: Pio Monte della Misericordia, Napoli

Orari: Lunedì-Sabato 09:00 – 18:00, Domenica 09:00 – 14:30

Biglietti: Intero €7, Ridotto €5

Descrizione: La VII edizione di Sette Opere per la Misericordia presenta le opere di sette artisti internazionali che esplorano il tema della misericordia. Le opere, esposte accanto al capolavoro di Caravaggio, saranno successivamente collocate nella Quadreria del Pio Monte, arricchendo la collezione d’arte contemporanea dell’istituzione.

Come arrivare: Il Pio Monte della Misericordia è situato in Via dei Tribunali, facilmente raggiungibile a piedi dal centro storico o con autobus che fermano nei pressi del Duomo di Napoli. Scopri di più

15. Federico Fellini: Disegni Erotici e Fotografie dal Set

Date: Dal 18 aprile 2024 al 31 ottobre 2024

Luogo: Al Blu di Prussia, Via Filangieri 42, Napoli

Orari: Martedì-Venerdì 10:30 – 13:00 e 16:00 – 20:00; Sabato 10:30 – 13:00 (chiuso la domenica e il lunedì pomeriggio)

Biglietti: Informazioni sui biglietti disponibili su richiesta

Descrizione: La mostra celebra l’aspetto meno noto di Federico Fellini come disegnatore e fumettista, presentando 29 disegni erotici provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani e 6 fotografie dal set de La città delle donne scattate da Patrizia Mannajuolo. L’esposizione offre un’intima esplorazione della creatività onirica e satirica di Fellini.

Come arrivare: Al Blu di Prussia è situato in Via Filangieri, nel quartiere Chiaia, facilmente raggiungibile con autobus o a piedi dalla stazione della metropolitana Linea 2, fermata Amedeo. Scopri di più

16. Prove per un paesaggio d’insieme: Collezione Agovino per Zurich Bank

Date: Dal 16 aprile 2024 al 16 dicembre 2024

Luogo: Palazzo Leonetti, Via dei Mille 40, Napoli

Orari: Lunedì-Venerdì 09:00 – 18:00 (su prenotazione)

Biglietti: Ingresso gratuito (su prenotazione)

Descrizione: La mostra Prove per un paesaggio d’insieme espone una selezione di opere della Collezione Agovino, trasformando la sede della Zurich Bank in uno spazio d’arte contemporanea. Curata da Francesca Blandino, l’esposizione esplora il rapporto tra creatività e cambiamento sociale, presentando opere di artisti internazionali in un dialogo con l’architettura liberty di Palazzo Leonetti.

Come arrivare: Palazzo Leonetti è situato in Via dei Mille, nel quartiere Chiaia, facilmente raggiungibile con autobus o a piedi dalla stazione della metropolitana Linea 2, fermata Amedeo. Scopri di più

