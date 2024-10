Finale X Factor 2024 Piazza del Plebiscito a Napoli: Come Ottenere i Biglietti Gratuiti!

La finale di X Factor sarà a Napoli! Appuntamento a Piazza del Plebiscito

Napoli si prepara a ospitare uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: la finale di X Factor 2024, che si terrà in Piazza del Plebiscito il prossimo 5 dicembre 2024. Un evento storico per il format, che per la prima volta porta il gran finale all’aperto in una piazza e non in uno studio televisivo. Una serata magica, resa ancora più speciale dalla possibilità di partecipare gratuitamente! Ecco tutte le risposte alle tue domande per non perdere quest’occasione.

Come partecipare alla Finale di X Factor 2024 a Napoli?

La finale di X Factor 2024 si terrà giovedì 5 dicembre e avrà luogo nella splendida Piazza del Plebiscito a Napoli, un simbolo storico e culturale della città. Sarà una serata indimenticabile con le esibizioni live dei 4 finalisti, la proclamazione del vincitore e uno spettacolo che riempirà di musica e passione uno degli scenari più affascinanti d’Italia.

Per partecipare, è necessario prenotare il biglietto gratuito attraverso la piattaforma Ticketone, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 30 ottobre. Ecco cosa fare per garantirsi un posto:

Accedi al sito di Ticketone: il 30 ottobre alle 12:00, visita il sito: TicketOne. Qui troverai l’evento dedicato alla finale di X Factor 2024. Prenota il tuo biglietto gratuito: potrai riservare fino a due biglietti, ma attenzione, i posti sono limitati e c’è grande attesa per il “click day”! È consigliabile accedere con puntualità per aumentare le possibilità di successo. Conferma e ricevi il biglietto: una volta completata la prenotazione, riceverai una mail di conferma. I biglietti definitivi ti saranno inviati via email poco prima dell’evento. Saranno essenziali per accedere alla piazza.

Come ottenere i biglietti per la finale di X Factor?

Per ottenere i biglietti gratuiti, non dovrai fare altro che seguire le istruzioni riportate sopra. Ricorda che l’ingresso è gratuito, ma la disponibilità è limitata, quindi la registrazione su TicketOne è fondamentale. Ogni persona potrà riservare al massimo due biglietti fino a esaurimento posti. Se completerai correttamente la procedura, riceverai una mail con il QR code d’ingresso. Non lasciarti sfuggire quest’opportunità: il “click day” è un’occasione unica per assicurarti un posto a uno degli eventi musicali dell’anno!

Come andare a vedere la finale di X Factor?

Se sei tra i fortunati che riusciranno a prenotare il biglietto, il giorno della finale sarà sufficiente presentarsi a Piazza del Plebiscito con il QR code ricevuto via email. Piazza del Plebiscito è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: la stazione della metropolitana più vicina è Toledo (linea 1), a pochi minuti a piedi dalla piazza. In alternativa, è possibile usare la Funicolare Centrale e scendere a Piazzetta Augusteo. È consigliabile arrivare con anticipo per facilitare le operazioni d’ingresso e assicurarti un buon posto per goderti lo spettacolo.

Un evento unico in una cornice storica

Piazza del Plebiscito rappresenta una delle location più suggestive per ospitare un evento di questa portata. Celebre per la sua storia e i suoi eventi culturali, la piazza si trasformerà in un palcoscenico per accogliere la finalissima di X Factor, un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli e parte del progetto “Napoli Città della Musica”. La scelta di Napoli come luogo per il gran finale è una celebrazione della musica e del legame profondo della città con quest’arte, un legame che ha portato Napoli a essere riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

L’appuntamento del 5 dicembre sarà presentato da Giorgia, che ha portato una ventata di novità alla guida dello show. Accanto a lei, la giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi avrà il compito di commentare le ultime performance dei talenti e incoronare il vincitore di questa edizione.

Non puoi partecipare di persona? Segui la finale in diretta su Sky e NOW

Se non riesci a ottenere i biglietti, potrai comunque vivere l’emozione della finale di X Factor da casa. I Live Show vanno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e sono disponibili in streaming su NOW. La finale del 5 dicembre sarà trasmessa in diretta, permettendo anche a chi non sarà in piazza di vivere ogni emozione. Inoltre, ogni martedì successivo alla diretta potrai rivedere i Live su TV8 alle 21:30.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.