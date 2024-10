Ferrovie in Miniatura: V Edizione al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024, il polo museale della Fondazione FS Italiane ospiterà “Ferrovie in Miniatura”, un evento per gli appassionati di ferrovie e modellismo organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari.

I visitatori potranno ammirare modelli di treni in scala e plastici che, realizzati con una cura meticolosa nei dettagli, riproducono fedelmente paesaggi attraversati dai binari. All’interno dei padiglioni del Museo di Pietrarsa, queste opere d’arte in miniatura promettono di affascinare grandi e piccoli facendo inoltre vivere un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso la storia e la tecnologia ferroviaria.

Esperienze interattive e attività per tutti

L’evento sarà arricchito da numerose iniziative che consentiranno ai partecipanti di interagire con il mondo del modellismo ferroviario. Tra le attrazioni c’è la possibilità di vivere l’esperienza unica di viaggiare su piccoli treni in scala, grazie all’associazione “Vapore Vivo”: i visitatori si sentiranno parte di un mondo in miniatura, con trenini che percorreranno i binari installati negli spazi all’aperto del museo.

Inoltre, durante le tre giornate dell’evento, saranno organizzati workshop a tema che daranno la possibilità di approfondire la propria conoscenza su diversi aspetti del modellismo ferroviario, un’occasione perfetta per chi vuole iniziare o migliorare la propria tecnica.

L’evento si terrà da venerdì 1 a domenica 3 novembre con orario continuato dalle 9:30 alle 21:00. L’ultimo ingresso è previsto alle ore 20:00. Il costo del biglietto d’ingresso è di soli €3,00 per tutti i visitatori. Le attività extra, come i workshop e i circuiti ferroviari all’aperto, prevedono piccole integrazioni al biglietto base.

Visite guidate e altre attività del Museo

Durante la manifestazione, i visitatori potranno anche accedere alla vasta collezione di rotabili storici esposti nel Museo Ferroviario di Pietrarsa, che include locomotori e carrozze d’epoca. Tra le attività da non perdere c’è il viaggio virtuale sulla Locomotiva Bayard, che consente di rivivere gli albori della storia ferroviaria italiana, e il giro panoramico sul “Bayardino”, un trenino gommato che attraversa il parco museale.

Per chi lo desidera, saranno disponibili visite guidate per apprendere la storia delle ferrovie italiane e l’evoluzione tecnologica che ha segnato il settore.

La giornata al Museo di Pietrarsa può essere completata da una pausa rilassante nei vari punti di ristoro del complesso museale. Il Bistrot e la Pizzeria saranno aperti dalle 12:00 alle 15:00, per pranzi con una spettacolare vista sul mare. Chi preferisce un momento di relax pomeridiano può optare per un aperitivo al tramonto sulle suggestive Terrazze Pietrarsa, aperte dalle 18:00.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 081.472003 o inviare una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it

Riepilogo informazioni sull’evento

Quando : Da venerdì 1 a domenica 3 novembre

: Da venerdì 1 a domenica 3 novembre Orari : Dalle 9:30 alle 21:00, ultimo ingresso alle 20:00

: Dalle 9:30 alle 21:00, ultimo ingresso alle 20:00 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Portici (Napoli)

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Portici (Napoli) Prezzo biglietto : €3,00, con integrazioni per attività extra

: €3,00, con integrazioni per attività extra Contatti e informazioni: Tel. 081.472003 | E-mail: museopietrarsa@fondazionefs.it | Link per maggiori dettagli

