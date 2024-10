Fiorella Mannoia in concerto con un’orchestra sinfonica a Napoli: due date al Teatro Augusteo nel 2024

Due nuovi e imperdibili appuntamenti dal vivo con la grande musica di Fiorella Mannoia a Napoli al teatro Augusteo con la sua grande band e un’orchestra sinfonica composta da 21 elementi

Fiorella Mannoia torna in Campania a Napoli nel Teatro Augusteo nei giorni 5 e 6 novembre 2024 con il suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra dopo il grande successo del concerto del 3 settembre 2024 all’Arena Matese di Piedimonte Matese.

Un concerto bellissimo e da non perdere con Fiorella Mannoia che sarà accompagnata per la prima volta dal vivo da un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, per presentare i grandi successi del suo repertorio con brani riarrangiati da prestigiosi maestri. Oltre all’Orchestra Saverio Mercadante assieme a Fiorella Mannoia ci sarà sul palco la sua grande band con Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabasso), Massimiliano Rosati (chitarre).

“Fiorella Sinfonica” I più grandi successi di sempre della Mannoia in “chiave sinfonica”

Un tour veramente speciale e da non perdere dove la musica e i testi più belli di Fiorella Mannoia sono stati riarrangiati e presentati in “chiave sinfonica” da “Che sia benedetta” a “Sally” per un tour in cui Fiorella Mannoia festeggerà 70 anni di grande musica e grandi successi.

Il tour invernale inizierà con la data zero il 9 ottobre dal Teatro Moderno di Grosseto e debutterà ufficialmente con due imperdibili anteprime al Teatro degli Arcimboldi di Milano l’11 e 12 ottobre, per proseguire nelle sale più prestigiose del nostro paese da nord a sud.

Fiorella Mannoia in concerto a Napoli con “Fiorella Sinfonica”

Quando: Martedì 5 novembre e mercoledì 6 novembre 2024, ore 21:00

Martedì 5 novembre e mercoledì 6 novembre 2024, ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo, Napoli

Teatro Augusteo, Napoli Biglietti: Disponibili su TicketOne (link affiliato)

Disponibili su (link affiliato) Maggiori informazioni: Facebook Fiorella Mannoia

