Fiorella Mannoia in Campania: Concerto Sinfonico all’Arena Matese

Una grande Orchestra Sinfonica composta da 21 elementi, oltre che dalla sua grande band, sul palco con Fiorella Mannoia per presentare i grandi successi del suo repertorio. “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” torna in Campania

Nel casertano arriva il nuovo imperdibile appuntamento dal vivo con la grande musica di Fiorella Mannoia con il suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” martedì 3 settembre 2024 all’Arena Matese di Piedimonte Matese. Il tour torna in Campania dopo il grande successo di fine luglio nel Real Sito di Carditello a San Tammaro in occasione del Carditello Festival e anche al Ravello Festival.

Un concerto eccezionale con Fiorella Mannoia che sarà accompagnata per la prima volta dal vivo da un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, oltre che dalla sua grande band, per presentare i grandi successi del suo repertorio.

Tutta la bella e conosciuta musica di Mannoia che sarà presentata con nuove sfumature e, per proporre la massima varietà di espressione, con brani riarrangiati da prestigiosi maestri quali Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso.

I più grandi successi di sempre di Fiorella Mannoia in “chiave sinfonica”

La musica e i testi più belli di Fiorella Mannoia riarrangiati e presentati in “chiave sinfonica” da “Che sia benedetta” a “Sally” in un tour speciale per Fiorella Mannoia che festeggerà 70 anni di grande musica e grandi successi sui palchi di tutta Italia. Il nuovo e bellissimo tour live “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia ed anche martedì 3 settembre 2024 all’Arena Matese di Piedimonte Matese per un concerto da non perdere,

Oltre all’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis con 21 musicisti assieme a Fiorella Mannoia ci saranno sul palco anche Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica), Raul Scebba (percussioni), Sebastiano Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabasso), Massimiliano Rosati (chitarre).

Fiorella Mannoia in Concerto all’Arena Matese

Quando : Martedì 3 settembre 2024, ore 21:00

: Martedì 3 settembre 2024, ore 21:00 Dove : Arena Matese, Piedimonte Matese (CE)

