All’Antico Vinaio apre a Napoli il 21 ottobre a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate sbarca in città

Ph Facebook All'Antico Vinaio

Dopo l’apertura di quasi 30 negozi in tutto il mondo arriva anche a Napoli lo street food toscano che ha conquistato il cuore di tanti buongustai con le sue straordinarie schiacciate: e subito ne dedica due speciali a Napoli

Ve ne avevamo parlato già a dicembre 2022 ma ora la notizia è certa. Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che aprirà sabato 21 ottobre 2023 a Corso Umberto I. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles.

Da garzone di bottega a imprenditore di successo, Tommaso Mazzanti ha trasformato, ormai vent’anni fa, la modesta rosticceria di famiglia in un vero e proprio modello di successo imprenditoriale. “Bada come la fuma!” è il celebre slogan che ha accompagnato il suo percorso, e la sua passione per la cucina autentica ha conquistato i palati di numerosi clienti. E su Napoli Mazzanti sul suo profilo facebook ha dichiarato “Entriamo in punta di piedi e a testa bassa, con tutto il rispetto che si deve ad una delle città più importanti nel panorama del food Italiano”

All’Antico Vinaio: le schiacciate più famose del mondo

“All’Antico Vinaio” è un’istituzione a Firenze, dove ha guadagnato una reputazione straordinaria per le sue schiacciate fumanti e saporite. Un locale tradizionale, che ha radici che risalgono al 1991, è diventato un punto di riferimento per i turisti e i locali desiderosi di assaporare il meglio della cucina toscana. Ora, questa eccellenza si diffonde a Napoli, portando il gusto autentico della Toscana nel cuore della città.

La vera protagonista de “All’Antico Vinaio” è la schiacciata: ogni creazione è una combinazione di sapori autentici e ingredienti di prima qualità, che ti lasceranno a bocca aperta. Dal famoso “La Vacca” con la sua gustosa carne alla griglia, al “Gorgonzola e miele” che combina dolcezza e sapore intenso, ogni panino è preparato con maestria e passione.

Gli ingredienti, selezionati con cura, provengono direttamente dalla Toscana, garantendo la massima freschezza e genuinità.E se guardate la pagina facebook ufficiale Mazzanti ci presenta già due nuove schiacciate in esclusiva per Napoli. In attesa di andare guardiamo l’accattivante menù.

Facebook All’Antico Vinaio di Firenze

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.