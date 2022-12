All’Antico Vinaio di Firenze aprirà a Napoli?

Ph Facebook All'Antico Vinaio

E’ molto probabile l’apertura a Napoli di un negozio di Tommaso Mazzanti, l’ormai famoso proprietario di All’Antico Vinaio di Firenze che prepara favolose schiacciate fumanti toscane stracolme di ingredienti di qualità. Su Tic Tok spopolano i suoi video con le schiacciate appena sfornate e da lui mostrate dicendo “Bada come la fuma”. 13 negozi in Italia e Usa e probabilmente un prossimo anche a Napoli

All’Antico Vinaio di Firenze aprirà anche a Napoli? Sembrerebbe proprio di si, da quello che appare sui social, in particolare facebook, Instagram e Tic Tok, è molto probabile che le foto della famosa schiacciata toscana e con tanti ingredienti di primissima qualità con lo sfondo di Castel dell’Ovo annuncino l’apertura di una sede di All’Antico Vinaio di Firenze a Napoli.

All’Antico Vinaio di Firenze è la bella azienda che ha creato Tommaso Mazzanti partendo dalla sua bottega di Firenze dove serviva una gustosissima schiacciata toscana piena di ingredienti di primissima qualità.

Poi, la bontà delle sue schiacciate, abbinate a simpatici e accattivanti video sui social accompagnati sempre dalla sua battuta toscana Bada come la fuma hanno ha fatto si che oggi All’Antico Vinaio di Firenze sia una bella realta con 13 negozi tra Italia e Usa e oltre 200 collaboratori. Un grande successo per chi ha puntato tutto sulla genuinità tutta italiana preparando formidabili schiacciate con prodotti di qualità

Il locale più recensito al mondo nel 2014. All’Antico Vinaio aprirà a Napoli ?

Bada come la fuma direbbe Tommaso Mazzanti che dal 2006 ad oggi ha raggiunto tanti traguardi in Italia, in Usa e sul web con oltre 500.000 persone che seguono la sua pagina Facebook e tantissimi su Instagram arriverà, molto probabilmente, a Napoli la capitale della pizza e del buon cibo da strada.

E a Napoli troverà tanta concorrenza ma anche il successo che si merita con le sue buone e gustose schiacciate toscane e gli ingredienti di qualità che propone. All’Antico Vinaio di Firenze è stato il locale più recensito al mondo 2014 su Trip Advisor e oggi ci sono 4 negozi a Firenze e poi a Milano, Roma , Torino, a New York in società con la famiglia Bastianich e Dubai e probabilmente a presto anche a Napoli.

Proveremo le gustosissime schiacciate toscane farcite piene di tantissimi ingredienti e in moltissime varianti anche a Napoli? Probabile, e Bada come la fuma direbbe Tommaso preparando “la Favolosa” prendendo la schiacciata appena fatta, ancora fumante e mettendoci la cremina di pecorino, fatta con la ricetta originale del “su’babbo”, la cremina di carciofi, tante melenzanine fritte come si facevano una volta e poi, “bada che spettacolo”, tantissima sbriciolona, l’ottimo salame toscano. E le altre? Guardatevi l’accattivante menù.

Facebook All’Antico Vinaio di Firenze

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.