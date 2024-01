Casa Reale di Lino Ranieri: il ristorante dove la tradizione culinaria napoletana incontra la storia e l’arte della città

Lasciati conquistare da Casa Reale di Lino Ranieri con i suoi piatti e le sue pizze, realizzati con prodotti locali e di qualità, e goditi la vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli.

Benvenuti da Casa Reale

Se cerchi un ristorante a Napoli dove gustare i sapori autentici della cucina e della pizza napoletana, in un’atmosfera ricca di fascino e cultura, Casa Reale di Lino Ranieri è il posto che fa per te. Scopri la storia di Lino, figlio d’arte e farina, appassionato di arte e storia, e docente di pizza napoletana in un istituto professionale.

Chi siamo: la nostra storia

Casa Reale di Lino Ranieri nasce dalla passione di Lino per la ristorazione e per la sua città. Lino appartiene alla quarta generazione di una famiglia di ristoratori, e ha sempre vissuto tra i tavoli di un ristorante, aiutando il nonno e il padre. Ma oltre al lavoro, Lino ha sempre coltivato un grande amore per l’arte e la storia, tanto da laurearsi in Beni Culturali. Lino ha sempre cercato di conciliare le sue due anime, senza rinunciare a nessuna delle due. Per questo, ha creato un ristorante dove la tradizione culinaria napoletana si sposa con la storia e l’arte della sua meravigliosa città.

Perché venire da Casa Reale

Casa Reale di Lino Ranieri ti offre il meglio della cucina e della pizza napoletana, preparati con prodotti della nostra terra, amore e dedizione. I nostri chef non si limitano a proporre semplici pietanze, ma sono sempre alla ricerca di nuove idee e tecniche per esaltare i sapori della tradizione. Da noi puoi trovare piatti classici come la pasta e patate, la genovese, lo spaghetto alla Nerano, ma anche ricette più creative, come i ravioli artigianali con il gambero di Mazzara.

Le nostre pizze, invece, sono leggere e innovative. Utilizziamo un impasto ad alta idratazione e un mix di farine che rendono la pizza morbida e digeribile. Ma il segreto delle nostre pizze sono anche gli ingredienti che usiamo, tutti a km0 e di alta qualità. Ogni boccone della nostra pizza è un’esplosione di sapori. Questa è la nostra Maschio Angioino…

Dove siamo: la nostra location

Casa Reale di Lino Ranieri si trova in una posizione privilegiata, nel cuore di Napoli, a due passi dai monumenti più belli della città. Che tu venga a pranzo o a cena, potrai godere di una vista spettacolare sul Maschio Angioino, sul San Carlo o sul Palazzo Reale, e sentirti immerso nell’atmosfera della regalità napoletana. Il nostro ristorante è una roccaforte non turistica, per chi ha voglia di napoletanità vera.

Chi è Lino Ranieri: il nostro fondatore

Lino Ranieri non è solo il fondatore di Casa Reale, ma anche un docente di pizza napoletana in un istituto professionale. Per due anni, Lino ha lavorato presso l’ente di formazione professionale “Materdei” di Napoli, dove ha insegnato ai giovani la sua arte e la sua passione. Lino ha affrontato con coraggio e determinazione la sfida di combattere la dispersione scolastica, lavorando con casi molto difficili. Lino ha trasmesso ai suoi allievi non solo le tecniche e i segreti della pizza napoletana, ma anche i valori e la cultura della sua città.

Ti aspettiamo a Casa Reale

Casa Reale di Lino Ranieri è il ristorante a Napoli che ti farà vivere un’esperienza unica, tra gusto e cultura. Vieni a scoprire la nostra cucina e la nostra pizza napoletana, realizzate con prodotti locali e di qualità. Ammira la bellezza dei monumenti più belli di Napoli, e conosci la storia di Lino, il nostro fondatore, figlio d’arte e farina, appassionato di arte e storia, e docente di pizza napoletana. Ti aspettiamo!

Casa Reale Pizzeria Trattoria, informazioni e contatti: