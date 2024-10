Yoga in Certosa: a Napoli lo yoga nella splendida Certosa del Museo di San Martino

Ph Facebook Certosa e Museo Nazionale di San Martino

Appuntamenti da non perdere, per l’armonia e il benessere, nella splendida Certosa di San Martino con la pratica Yoga e con il metodo Feldenkrais che considera il movimento come un mezzo per accrescere la consapevolezza di sé e migliorare la qualità della vita

Sabato 26 ottobre 2024 ricominciano a Napoli gli appuntamenti di Yoga in Certosa per far conoscere ai partecipanti la tradizione yoga. Gli eventi di Yoga in Certosa si terranno per i mesi di Ottobre e Novembre 2024 con un progetto, ideato dalla Direzione regionale Musei Nazionali Campania e realizzato per i primi due incontri dall’Associazione Zen81.

La partecipazione all’evento è inclusa nel biglietto di ingresso al museo (intero 6€, ridotto dai 18 ai 25 anni 2€, gratuito fino a 18 anni e secondo normativa vigente), e riguarderanno sia lo Yoga che un’ulteriore pratica, il Feldenkrais

Incontri a Napoli negli magnifici luoghi dell’Ordine Certosino

Le lezioni si terranno nella splendida Certosa del Museo di San Martino e forniranno una prospettiva inconsueta che condurrà i partecipanti a stimolare riflessioni sui punti di contatto tra la tradizione yoga e la spiritualità meditativa dell’Ordine Certosino fin dalle sue origini.

Oltre alla pratica Yoga quest’anno il programma dedicato all’armonia e al benessere si arricchisce di un’ulteriore pratica: il metodo Feldenkrais che considera il movimento come un mezzo per accrescere la consapevolezza di sé e migliorare la qualità della vita.

Il primo incontro è sabato 26 ottobre con un doppio appuntamento nei giardini della Certosa : dopo un’introduzione a cura del Servizio Educativo, alle ore 10.30 si terrà la pratica Yoga della durata di un’ora con l’insegnante Stefania Cristiano e a seguire alle 11.40 una lezione di Feldenkrais a cura di Monica Panunzio.

I partecipanti dovranno munirsi di tappetino e indossare abiti comodi – In caso di pioggia la pratica si terrà al chiuso.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 9 novembre 2024

La partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso al museo. (intero 6€, ridotto dai 18 ai 25 anni 2€, gratuito fino a 18 anni e secondo normativa vigente).

Yoga e Feldenkrais nella Certosa di San Martino

