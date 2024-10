Ritorna Chocoland 2024, la terra dei golosi, al Vomero

Ph Facebook Chocoland

Ritorna al Vomero “Chocoland, la Terra dei Golosi”, la più grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato: per questa edizione 2024 Chocoland si terrà nella zona recentemente risistemata di Piazza degli Artisti

Da Martedì 29 Ottobre a Domenica 3 Novembre 2024 ritorna a Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale che per questa edizione si terrà Vomero in piazza degli Artisti ristrutturata di recente.

Chocoland si terrà all’inizio della grande l’isola pedonale al Vomero dalle ore 10 fino a tarda sera con tante caratteristiche casette piene di tante bontà di puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

Alla 16° Edizione di Vomero Chocoland – La Terra dei Golosi previsti tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini, Supereroi, Dinosauri e tanto altro Non mancherà anche pasticceria e dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane. Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della cinque giorni divenuta oramai un appuntamento fisso in città.

A Chocoland, La Terra dei Golosi l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

16° Edizione di Vomero Chocoland – La Terra dei Golosi, in programma in Piazza degli Artisti, ‪da Martedì 29 Ottobre 2024 a Domenica 3 Novembre 2024.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.