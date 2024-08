Nuovo Museo Archeologico di Capri: L’Isola dei Cesari nella Certosa di San Giacomo

Ph Facebook Certosa di San Giacomo

I grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio che hanno vissuto a Capri tra Villa Jovis e le altre 12 residenze imperiali, raccolti nel Museo Archeologico di Capri inaugurato nella splendida Certosa di San Giacomo

Inaugurato a Capri, il nuovo “Museo archeologico di Capri. L’Isola dei Cesari. Capri da Augusto a Tiberio”. Il museo è stato allestito negli spazi del Quarto del Priore della splendida Certosa di San Giacomo e racconterà la storia dell’isola nel momento del suo massimo splendore, all’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio.

Il Museo è il primo sull’isola azzurra, e valorizzerà la Certosa di San Giacomo dove sono da poco tornati, dopo il restauro, sei dipinti e due sculture del visionario artista ottocentesco Karl Wilhelm Diefenbach.

Nel nuovo museo esposti 120 reperti e capolavori provenienti dagli scavi effettuati sull’isola di Capri, come quelli di Villa Jovis, una delle residenze imperiali di Tiberio, nel primo secolo dopo Cristo. Allestite ben 8 sale con sculture, vasellame in ceramica e argento e altri reperti architettonici finora conservati nei depositi della stessa Certosa e del Museo archeologico nazionale di Napoli.

In esposizione anche numerosi oggetti della stessa epoca custoditi nei depositi di altri musei Campani e anche tre bellissime coppe in argento rientrate dagli Stati Uniti grazie ad indagini dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Nel museo di Capri spazio anche per la Grotta Azzurra, lo straordinario anfratto naturale trasformato in età tiberiana tramite la regolarizzazione delle sponde rocciose in un suggestivo ninfeo, dove a pelo dell’acqua emergeva il gruppo marmoreo di Nettuno e Tritoni. Il gruppo viene riproposto nel museo nella sua completezza con anche una statua di fanciulla vestita di peplo accompagnato da una suggestiva ambientazione tramite giochi di luce e un commento sonoro.

Previsti anche supporti multimediali che, partendo da un modello tridimensionale dell’isola, permette di esplorare le dodici ville imperiali ricordate dalle fonti antiche e di ripercorrerne la storia, lo scavo.

