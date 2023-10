50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

diego vitagliano - 50 top pizza

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutto il mondo da Napoli a Caserta a New York fino a Tokio e Pechino

Pubblicata in questi giorni, durante una cerimonia che si è svolta al Teatro di Corte di Palazzo Reale, a Napoli, la classifica di 50 Top Pizza World 2023, la guida online che ci segnala le migliori pizzerie del mondo, giudicate da circa mille ispettori che si trovano in tutti i continenti.

Naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutto il mondo che preparano una speciale Pizza napoletana come a New York Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, al secondo posto e una di Barcellona Sartoria Panatieri di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, a Barcellona e così via fino alle prime 100 migliori pizzerie al mondo.

La buona pizza napoletana fa parlare sempre di se ed è un bene oramai riconosciuto a livello mondiale come il mestiere del pizzaiolo riconosciuto bene immateriale dell’umanità dall’Unesco qualche anno fa.

Dove si mangia nel mondo una buona pizza Napoletana

Per quanto riguarda le città dove nel mondo, secondo la classifica, possiamo mangiare una ottima pizza napoletane, tra le prime 100 pizzerie presenti nella classifica 2023, troviamo Napoli, New York, e Roma con 5 pizzerie e poi Caserta Tokyo, Londra e Milano con 4 pizzerie e poi San Paolo e Copenaghen premiate con 3 pizzerie.

Di seguito la classifica completa di 50 Top Pizza World 2023 e ricordiamo che i principali criteri che ispirano la classifica sono i seguenti:

Ricordiamo che 50 Top Pizza è una guida on line delle migliori pizzerie italiane e del mondo e si ispira al concetto del buono in senso più generale, preferendo chi sceglie i prodotti del territorio e stagionali.

Gli ispettori della guida 50 Top Pizza sono circa un migliaio suddivisi nei vari continenti, e valutano la pizzeria nel suo insieme principalmente in base alla capacità di garantire il benessere del cliente e poi basandosi su una metodologia attenta alla bontà della pizza (lievitazione e materie prime), il servizio, l'ambiente, l'eventuale attesa, la carta del bere.

La classifica di 50 Top Pizza parte con un primo grande sondaggio tra circa mille persone nel mondo, divise in panel Nazionali e poi si arriva alle visite delle pizzerie che vengono effettuate in anonimato.

Le migliori pizzerie al mondo secondo 50 Top Pizza World 2023

1 ex aequo. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

1 ex aequo. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia Una Pizza Napoletana – New York, USA Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone I Tigli – San Bonifacio, Italia Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia 50 Kalò – Napoli, Italia Bottega – Pechino, Cina 180 g Pizzeria Romana – Roma, Italia I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Italia Razza Pizza Artigianale – Jersey City, USA Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Italia Bæst – Copenaghen, Danimarca 50 Kalò – Londra, Inghilterra Dry Milano – Milano, Italia Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA La Notizia 94 – Napoli, Italia Pizzeria Bianco – Phoenix, USA Ribalta – New York, USA Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca” – Tokyo, Giappone Confine – Milano, Italia 0′ Munaciello – Miami, USA Le Grotticelle – Caggiano, Italia Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa, Italia Jay’s Artisan Pizzeria – Kenmore, USA Pepe in Grani – Caiazzo, Italia La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italia Apogeo – Pietrasanta, Italia Pizza Zulù – Fürth, Germania Song’ E Napule – New York, USA Denis – Milano, Italia BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italia Allegrìo – Roma, Italia Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia Ti Amo – Buenos Aires, Argentina 400 Gradi – Lecce, Italia Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italia 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia Fratelli Figurato – Madrid, Spagna Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, Cina Via Toledo Enopizzeria – Dubai, Emirati Arabi Uniti Forza – Helsinki, Finlandia Napoli on the Road – Londra, Inghilterra Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda nNea – Amsterdam, Paesi Bassi Pizza Massilia – Bangkok, Thailandia La Balmesina – Barcellona, Spagna

Maggiori informazioni 50 Top Pizza World 2023 e classifica fino a 100

