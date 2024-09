Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Solo due date per il tour degli Imagine Dragons in Italia: una a Padova e l’altra a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia: il 18 giugno allo Stadio Euganeo di Padova e il 21 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli Imagine Dragons sono un grande gruppo musicale pop rock americano nato a Las Vegas nel 2008 e composto da Dan Reynolds (voce, chitarra e pianoforte), Wayne Sermon (chitarra), Ben McKee (basso) e Daniel Platzman (batteria). Sono considerati tra i più grandi gruppi del pop rock americano.

Gli Imagine Dragons hanno al loro attivo ben sette album, di cui due dal vivo, ed hanno raggiunto circa 75 milioni di copie vendute, divenendo il gruppo con il maggior numero di vendite nella storia della musica.

Il 28 giugno 2024 hanno pubblicato il nuovo disco Loom, un album che parla di relazioni: la fine, l’inizio, lo sviluppo di esse. (Loom in italiano sarebbe “incombere”). Con l’uscita del nuovo album la band di Las Vegas ha iniziato un grande tour in Nord America che li vedrà sul palco fino all’Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre. Poi nel 2025 la grande avventura anche in Europa e il 21 giugno 2025 gli Imagine Dragons saranno anche a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Biglietti in vendita dal 13 settembre 2024

