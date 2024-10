Vomero Music Festival: a Napoli otto concerti nei tre musei del Vomero

© Napoli da Vivere 2022

Otto concerti acustici nei tre musei del Vomero tra Jazz, Tango argentino, ‘900 europeo, musiche spagnole e brasiliane, Canzone e Barocco napoletani: live performing & art sulla collina liberty di Napoli

Da sabato 28 settembre a domenica 15 dicembre 2024 ci sarà a Napoli il “Vomero Music Festival” la rassegna musicale che propone per la prima volta ben otto concerti acustici nei tre musei del Vomero.

Gli otto concerti acustici spazieranno tra Jazz, Tango argentino, ‘900 europeo, musiche spagnole e brasiliane, Canzone e Barocco napoletani e si svolgeranno, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Campania, nei tre musei vomeresi.

Il Vomero Music Festival coinvolgerà i tre Musei del Vomero, il Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, la Certosa e Museo di San Martino, il Castel Sant’Elmo e il Chiostro San Francesco in concerti che vedranno l’esibizione di oltre venti musicisti tra professionisti e giovani talenti meritevoli di nuove opportunità.

Per la prima volta a Napoli i Musei del Vomero ospitano un unico Festival

I tre straordinari Musei vomeresi, tra i più importanti di Napoli, insieme con l’elegante Chiostro San Francesco creeranno un’eccezionale ambientazione per la prima edizione del Vomero Music Festival.

Il pubblico sarà accolto in luoghi di grande bellezza e fascino, in una vera e propria festa musicale e potrà coniugare l’interesse culturale al piacere della musica. Gli 8 concerti si svolgeranno 2 per ogni location, per promuovere i professionisti e i giovani talenti della musica.

Vomero Music Festival – programma e prezzi

Vestibolo del Museo Duca di Martina

sabato 28 settembre alle ore 19.00 – GrimPavel acoustic jazz duo sax soprano e fisarmonica con Paolo Licastro e Enzo Grimaldi in Reed Dialogue- (nell’ambito del GEP Giornate Europee del Patrimonio, concerto compreso nel costo del biglietto al museo con ingresso speciale: 1€ intero).

– con Paolo Licastro e Enzo Grimaldi in Reed Dialogue- (nell’ambito del GEP Giornate Europee del Patrimonio, concerto compreso nel costo del biglietto al museo con ingresso speciale: 1€ intero). Domenica 13 ottobre alle ore 11.30 – Assteas duo flauto e arpa con Giuseppe Branca e Giuseppina Papaccio in ‘900 europeo -. Concerto compreso nel costo del biglietto al museo: 4€ intero;

Chiostro di San Francesco

giovedì 24 ottobre ore 20,00 – Trio Napolimalìa voce, flauto e chitarra con Roberta Andalò, Rossana De Rogatis e Alessandro Petrosino in Voce ‘e notte

con Roberta Andalò, Rossana De Rogatis e Alessandro Petrosino in Voce ‘e notte giovedì 7 novembre ore 20,00 – Brasilian Jazz Duo sassofoni/clarinetto e chitarra con Alfredo Intagliato e Gianluca Marino in Canção do amor demais canzoni dell’amore profondo -. Concerti 8€ intero con consumazione obbligatoria;

Sala del refettorio della Certosa e Museo di San Martino

domenica 10 novembre ore 11,30 – Accademia Reale Baroque Ensemble due violini e violoncello con Giovanni Borrelli, Isabella Parmiciano e Cristiano Rodilosso in Virtuosi di corde nella Napoli barocca- Concerti compresi nel costo del biglietto al museo: 6€ intero;

due violini e violoncello con Giovanni Borrelli, Isabella Parmiciano e Cristiano Rodilosso in Virtuosi di corde nella Napoli barocca- Concerti compresi nel costo del biglietto al museo: 6€ intero; domenica 24 novembre ore 11,30 – Trio Clarinets on the road tre clarinetti con Mauro Caturano, Michele Moronese, Umberpiero Caturano in Clarinettando -. Concerti compresi nel costo del biglietto al museo: 6€ intero;

Museo del Novecento a Napoli di Castel Sant’Elmo

domenica 8 dicembre ore 11,30 – Koinè Guitar Duo due chitarre con Antonio Malinconico, Alessandro Petrosino in Estilos de Tango racconti e musiche di tango argentino- Concerti compresi nel costo del biglietto al museo: 4€ intero;

Duo due chitarre con Antonio Malinconico, Alessandro Petrosino in Estilos de Tango racconti e musiche di tango argentino- Concerti compresi nel costo del biglietto al museo: 4€ intero; domenica 15 dicembre ore 11,30 – Dual Duo clarinetto e chitarra con Mauro Caturano, Maria Giovanna Siciliano Iengo in de Argentina a España -. Concerti compresi nel costo del biglietto al museo: 4€ intero;

Ingressi Ridotti Musei: 2€ tra 18 e 25 anni, gratuito al di sotto dei 18 anni e secondo normativa vigente

Maggiori informazioni – Vomero Music Festival o +39 3496352376 e +39 3497673055

per info e prenotazioni email associazionedefalla@gmail.com.

