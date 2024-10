Scopri HorrorWorld 2024 a Licola: il parco a tema horror con attrazioni imperdibili

Ph Facebook AcquaFlash - Horror World

Il grande parco estivo di Licola si trasforma in un parco a tema Horror per un mese con tante “spaventose” attrazioni come il Labirinto posseduto al Dr.Rettilius Lab, il Veliero Maledetto, il Soft Air nell’arena di Mars Attack, l’Escape Room, il Laser Game, l’Horror VR e con tanti altri simpatici giochi. Di seguito tutte le attrazioni disponibili

Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 il grande parco di AcquaFlash di Licola si trasformerà in HorrorWorld con tante spaventose e simpatiche attrazioni. Il grande parco AcquaFlash di Licola ha ottenuto un grande successo durante questa estate con 136.000 ingressi dal 22 giugno 2024 con migliaia di pasti, panini, pizze, bibite distribuiti, centinaia di persone al lavoro e ora si trasforma e cambia le attrazioni.

Dal 12 ottobre ha infatti aperto per un mese HorrorWorld che trasformerà AcquaFlash con tante spaventose attrazioni e nuovi “ nuovi paurosi divertimenti “ da Festival dell’horror.

Acquista i Biglietti per HorrorWorld 2024 a Licola Vivi l’esperienza di HorrorWorld 2024 a Licola, dal 12 ottobre al 10 novembre. Con il biglietto da 7€, accedi a tutte le aree gratuite e scopri attrazioni spaventose come il Veliero Maledetto, il Labirinto Posseduto e molto altro. Acquista i biglietti su VivaTicket e preparati a un’avventura da brivido! (link affiliato)

Un grande parco acquatico che si trasforma in un parco a tema Horror

A HorrorWorld per un mese troveremo il Labirinto posseduto al Dr.Rettilius Lab, il Soft Air nell’arena di Mars Attack, l’Escape Room, il Laser Game, l’Horror VR e non mancheranno il Veliero Maledetto e la Pista di pattinaggio sul ghiaccio attorno alla grande piscina. Non mancheranno anche i Laboratori zucche & Truccabimbi e tanto altro.

Con il biglietto d’ingresso di soli 7€, si avrà accesso a tutte le aree gratuite, pronte a farti vivere un’esperienza unica che ti lascerà senza fiato. Alcune attrazioni, tuttavia, richiedono un biglietto aggiuntivo per un’esperienza ancora più intensa.

Aree Gratuite Incluse nel Biglietto da 7€

Rettilius Lab : Partecipa a una visita guidata di circa 15 minuti, in gruppi di massimo 6 persone, attraverso il sinistro laboratorio del Dr. Rettilius. Potrai esplorare teche con pezzi umani e scenari macabri mentre gli attori interagiranno con il pubblico, immergendoti totalmente nel folle mondo degli esperimenti del dottore. Attenzione: l’esperienza è molto coinvolgente e potrebbe non essere adatta ai deboli di cuore!

Shining Race : Un'esperienza di pura adrenalina per bambini! La gara, a tema "Shining", permette a 3 partecipanti alla volta di percorrere un labirinto a bordo di tricicli, seguendo le indicazioni di un animatore. Ogni curva riserva sorprese e, alla fine della giornata, il miglior tempo riceverà un premio speciale.

Labirinto Posseduto : Addentrati in un labirinto infestato da spiriti e creature malvagie. Cerca di trovare l'uscita prima che l'oscurità ti avvolga completamente. Solo i più coraggiosi riusciranno a uscire indenni da questa esperienza.

Drunked Pirate : Entra nel veliero maledetto del Drunked Pirate, una nave infestata in cui il capitano, con il suo corpo lacerato e la risata sinistra, cercherà nuove anime da condannare. Preparati a un incontro con il più temibile pirata dei mari!

Truccabimbi: Trasforma i più piccoli in creature dell'orrore grazie ai nostri truccatori! Con l'aiuto del trucco e degli effetti speciali, i bambini potranno entrare a far parte del mondo di HorrorWorld e diventare veri protagonisti.

Aree a Pagamento:

Regno delle Zucche : Un laboratorio per bambini dove potranno scegliere la propria zucca e partecipare a un'attività creativa di decorazione a tema Halloween. Le carriole, il fieno e le decorazioni creano un'atmosfera country che farà sentire tutti nel cuore della festa. Attività disponibile con costo aggiuntivo.

Mars Attack (Softair) : Preparati per una battaglia adrenalinica contro un'invasione aliena! Partecipa all'arena di softair e difendi la tua posizione. Un'esperienza solo per i più audaci. Attività disponibile con costo aggiuntivo.

Escape Room : Sei intrappolato in una stanza infestata e il tempo scorre. Risolvi enigmi e svela misteri per trovare la via d'uscita. Solo il sangue freddo ti salverà da questa esperienza immersiva. Attività disponibile con costo aggiuntivo.

Scary Virtual Reality (VR) : Tuffati in un'esperienza virtuale da brivido. Creature terrificanti e scenari inquietanti ti avvolgeranno in un incubo digitale che ti sembrerà fin troppo reale. Pronto ad affrontare le tue fobie? Attività disponibile con costo aggiuntivo.

Pista sul Ghiaccio: Scivola sulla pista circondata da nebbia e ombre inquietanti, in un'atmosfera unica e spaventosa. Perfetta per chi vuole un'esperienza da brivido anche sul ghiaccio. Attività disponibile con costo aggiuntivo.

Nota Importante: Tutte le aree gratuite sono incluse nel biglietto d’ingresso da 7€. Le attrazioni aggiuntive, come Mars Attack, Escape Room, Scary VR, Pista sul Ghiaccio, e il Regno delle Zucche, richiedono l’acquisto di un biglietto supplementare.

HorrorWorld a Licola sarà aperto fino al 10 novembre 2024 con i seguenti orari:

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 24

sabato e la domenica l’orario prolungato: dalle 10 fino al rintocco della mezzanotte.

Il ticket di ingresso per l’intera giornata è di sette euro mentre i più piccoli saranno ospiti del parco. Possibilità di attrazioni aggiuntive a pagamento.

HorrorWorld 2024: Parco a tema horror a Licola

Quando: Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024

Dove: AcquaFlash, Licola (NA)

Biglietti: Ingresso 7€ per tutte le aree gratuite, biglietti aggiuntivi per attrazioni speciali su VivaTicket (link affiliato)

Maggiori informazioni: Maggiori informazioni Horror World

