Interaction Napoli: 30 artisti internazionali in mostra da Made in Cloister e nel quartiere di Porta Capuana

Interaction Napoli la mostra internazionale biennale a Made in Cloister

30 artisti provenienti da diverse parti del mondo in città per Interaction Napoli, la mostra biennale d’arte contemporanea internazionale della Fondazione Made in Cloister nello splendido Chiostro di Santa Caterina a Formiello: prevista anche la sezione Off-site per estendere la mostra al quartiere di Porta Capuana

Dal 16 marzo al 28 settembre 2024, immergiti nel cuore artistico di Napoli alla seconda edizione di Interaction Napoli. Questo evento biennale, ospitato dalla Fondazione Made in Cloister nell’incantevole Chiostro di Santa Caterina a Formiello (Piazza Enrico de Nicola 48), ti invita a esplorare l’universo dell’arte contemporanea internazionale attraverso gli occhi di 30 artisti visionari da tutto il mondo.

Quest’anno, Interaction Napoli si avventura oltre i confini dell’arte per affrontare tematiche di grande attualità, quali migrazione, diversità culturale e dialogo interreligioso, tutto sotto il tema provocatorio dell’“Altro e dell’Alterità” (“The Other and Otherness”). Le opere, molte delle quali create appositamente per questa sede, spaziano attraverso vari linguaggi e tecniche, creando un dialogo unico tra arte, società e politica.

Interaction Napoli porta l’arte contemporanea nelle zone più belle di Porta Capuana

La seconda edizione di Interaction Napoli non si limita a illuminare il Chiostro di Santa Caterina a Formiello, cuore pulsante dell’evento, ma estende il suo palcoscenico artistico alla pittoresca area di Porta Capuana. Qui, tra le vie cariche di storia, l’arte contemporanea incontra spazi non convenzionali, trasformandoli in gallerie a cielo aperto. Dall’installazione di Ximena Garrido-Lecca nel verde Parco di Re Ladislao, passando per le opere di Liu Jianhua nel chiostro del Liceo Artistico di Napoli, fino alla creatività di Daniele Galliano che prende vita nel cortile di Hotel Palazzo Caracciolo, ogni angolo diventa testimonianza di dialogo artistico.

Questa edizione trascende la tradizionale esposizione in “cubo bianco”, favorendo un’interazione vivace tra le opere d’arte e l’architettura storica di Napoli. La sinergia tra gli artisti e il contesto urbano invita a una nuova esperienza di fruizione, dove l’arte diventa parte integrante della vita cittadina e stimola una riflessione condivisa sulla cultura contemporanea.

Curata da Demetrio Paparoni e realizzata grazie al sostegno di partner di spicco come D&D D’Amico, Ceramica di Vietri Francesco De Maio, Palazzo Caracciolo Napoli, e molti altri, nonché con il patrocinio del Comune di Napoli, Interaction Napoli 2024 rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte. “Napoli da Vivere”, in qualità di media partner, è orgoglioso di promuovere questa manifestazione che celebra la creatività e l’innovazione nel cuore di Napoli, offrendo una piattaforma unica per l’espressione artistica internazionale.

Ingresso alla mostra nel chiostro di Santa Caterina a Formiello 5 euro.

La Fondazione Made in Cloister e le grandi mostre di arte contemporanea

La Fondazione Made in Cloister opera per il recupero e la valorizzazione della splendida e storica zona di Porta Capuana e delle sue antiche tradizioni artigianali. Oltre ad aver riqualificato lo splendido Chiostro ed il Refettorio di Santa Caterina a Formiello ed aver realizzato al suo interno un hub culturale polivalente ha realizzato tante mostre di arte contemporanea di valenza internazionale tra cui quella con le straordinarie opere di Ara Starck, quella con la fotografa Art Kane e “Crossing the Sea” che ha mostrato alla città l’arte iperrealista di Carole A. Feuerman.

