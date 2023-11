Ara Starck in mostra a Napoli da Made in Cloister, nel chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello

Ph Facebook Fondazione Made in Cloister

Una mostra di un’artista internazionale che ha lavorato assieme ad alcuni artigiani napoletani e che potremo ammirare da Made in Cloister nel cinquecentesco chiostro di Santa Caterina a Formiello, vicino Porta Capuana, dove c’era l’antico lanificio militare di epoca borbonica.

Fino al 20 gennaio 2024 ci sarà a Napoli la prima mostra di Ara Starck che si terrà presso Made in Cloister nel cinquecentesco chiostro di Santa Caterina a Formiello, vicino Porta Capuana, dove c’era l’antico lanificio militare di epoca borbonica.

Per questa mostra l’artista francese Ara Starck ha collaborato con alcuni vetrai e gli artigiani del legno napoletani, continuando la tradizione di Made in Cloister di sostenere gli artigiani locali attraverso il dialogo con l’arte internazionale.

L’esposizione si snoda attraverso una grande vetrata al centro del chiostro di Santa Caterina, che si trasforma e rivela tante sfumature di colore quante narrazioni surreali. Di giorno rifletterà la luce del sole, mentre di sera le luci teatrali creeranno dei giochi ancora più suggestivi. Poi una serie di nove dipinti posizionati in tutto il chiostro inviteranno lo spettatore a una passeggiata teatrale e poetica.

“Il chiostro ha un’aura che non può essere ignorata”, ha dichiarato Ara Starck. “La mostra è incentrata su ciò che si vede e ciò che non si vede. Ciò che è coperto e ciò che è rivelato. Ciò che viene detto e ciò che viene sussurrato. Lavorare con gli artigiani napoletani è stato un elemento chiave nella creazione della mostra, con il profondo desiderio di accogliere lo spettatore nel viaggio che abbiamo fatto con questi maestri vetrai e falegnami.”. La mostra è visitabile dal mercoledì alla domenica, con orario prolungato fino alle 22:00 di giovedì sera.

Una mostra speciale in collaborazione con artigiani napoletani

Nata a Parigi nel 1978, Ara Starck è un’artista e storyteller multidisciplinare i cui lavori hanno attraversato il mondo in spazi sia pubblici che privati. Ispirata dall’idea di trascendenza, Ara concentra la sua pratica sul creare opere di incontro. I suoi lavori sono spesso giochi complessi in cui le figure centrali o le forme si muovono in un mondo fantasmagorico, invitando lo spettatore a sognare. Ara Starck vive e lavora tra Parigi e New York.

“L’artista Ara Starck ha ideato per la Fondazione Made in Cloister una mostra unica lavorando al fianco degli artigiani locali” aggiunge Davide De Blasio, Direttore della Fondazione Made in Cloister. “Ancora una volta, la Fondazione ha la possibilità grazie alla visione dell’artista di produrre un progetto site-specific il cui cuore sta nell’importanza della valorizzazione delle grandi tradizioni dell’artigianato napoletano e il loro ruolo centrale nel panorama contemporaneo”.

Durante la produzione della mostra, al fine di promuovere l’artigianato con le nuove generazioni, la fondazione ha organizzato dei workshop sul vetro in collaborazione con la Fondazione Cologni e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Fondazione Made in Cloister- P.zza Enrico De Nicola, 48 Napoli

Orari di apertura: Merc – Ven – Sab 11:00 / 19:00 – Giov 11:00 / 22:00 – Dom 10:00 / 14:00

Ingresso 5€

Per ulteriori informazioni ed eventuali modifiche agli orari consultate il sito ufficiale

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.