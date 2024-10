Futuro Remoto 2024: Oltre 400 Eventi Gratuiti di Scienza in Campania

© Napoli da Vivere

Ritorna Futuro Remoto 2024 il primo grande Festival italiano dedicato alla divulgazione scientifica. Per questa 38^ edizione intitolata “co-scienze” il festival amplia gli appuntamenti e diventa itinerante con eventi non solo a Napoli ma in tutta la Campania

Torna, anche quest’anno, dal 18 Ottobre al 6 Dicembre 2024 l’imperdibile appuntamento con Futuro Remoto, il primo Festival italiano dedicato alla divulgazione scientifica. Questa 38esima edizione del 2024 sarà un’edizione nuova, dal titolo CO-SCIENZE, che si terrà si terrà sia a Napoli, presso Città della Scienza, sia in tutti gli altri capoluoghi di provincia campani con eventi in programma dal 18 ottobre fino al 6 dicembre 2024.

Una edizione che pone al centro le scienze naturali e umane nella nostra capacità di discernere, valutare e agire. In un mondo sfaccettato e interconnesso, è sempre più importante saper navigare tra vero e falso, ordine e disordine, giusto e sbagliato.

Futuro Remoto 2024 le date e oltre 400 appuntamenti

In questa edizione 2024 ci saranno oltre 400 appuntamenti tra grandi eventi, mostre, caffè scientifici, science show, laboratori ed Escape Room. Ci saranno molti importanti ricercatori, scienziati e ospiti italiani e internazionali che dialogheranno con il pubblico sui temi più attuali della ricerca scientifica.

La 38esima edizione del 2024 di Futuro Remoto “Co-Scienze” avrà le seguenti Tappe:

NAPOLI: 18, 19 e 20 ottobre – Città della Scienza;

SALERNO: 8 novembre – Salerno città e Campus Università;

BENEVENTO: 22 novembre – Polo Didattico e Polo Ricerca -Università degli Studi del Sannio; Auditorium S. Agostino; Palestra Unisannio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento- Centro Operativo, Benevento Ex Convento di S. Felice;

CASERTA: 29 novembre – Real Belvedere di San Leucio; sede del Rettorato Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

AVELLINO: 6 dicembre – Ex Carcere Borbonico; UNISA sede di Avellino; UNINA sede di Avellino.

L’ingresso al Villaggio della Scienza di Futuro Remoto è gratuito. La fruizione del Villaggio della Scienza per il pubblico non scolastico è libera e non necessita di prenotazione. Le attività proposte all’interno del Villaggio della Scienza saranno fruibili in base alle disponibilità che si riscontreranno al momento della visita.

