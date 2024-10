A Napoli una Notte al Museo in sacco a pelo a Città della Scienza

Ritorna il bell’evento per bambini a Napoli, a Città della Scienza, tra divertimento e conoscenza. Una straordinaria notte da passare al Museo tra giochi e al Planetario di Città della Scienza andando poi a dormire in sacco a pelo

Venerdì 1 novembre 2024, i bambini potranno vivere una emozionante NOTTE AL MUSEO a Napoli a Città della Scienza. I piccoli partecipanti vivranno una notte da sogno al Planetario di Città della Scienza, un’esperienza unica, guidati da animatori scientifici che li accompagneranno in laboratori divertenti e attività ludiche per affrontare e condividere le loro paure in un’atmosfera collettiva.

Dopo un’emozionante esplorazione del giardino al buio con il bat detector, alla ricerca dei pipistrelli, ogni bambino avrà l’opportunità di costruire il proprio pipistrello da portare a casa come ricordo della magica notte trascorsa a Città della Scienza.

Esplorazioni, laboratori, giochi, pizza in compagnia e poi a nanna in sacco a pelo

Al termine dei laboratori, pizza in compagnia e poi… tutti a dormire nel sacco a pelo sotto la grande cupola stellata del planetario! Al mattino, al risveglio ci sarà una gustosa colazione sotto la Via Lattea.

Un evento per bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà una notte indimenticabile piena di avventure, scoperte e nuove amicizie!!

Prenota la Notte al Museo a Città della Scienza per i tuoi Bambini!

Per bambini e bambine – dai 5 agli 11 anni.

Arrivo dei bambini – alle ore 20.00 venerdì 1 novembre 2024

Ritiro dei bambini – alle ore 8 di sabato 2 novembre 2024

I bambini dovranno portare : sacco a pelo, torce, dentifricio e spazzolino da denti, pigiama, calzini antiscivolo o pantofole

L'attività si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

Prezzo € 55.00 per ciascun bambino

Per maggiori info e prenotazioni – tel. 081.7352.222 – whatsapp 329 463 1667 – Notte al Museo: a Città della Scienza Evento ufficiale

