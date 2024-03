Angelo Ranieri, il Maestro di Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli

Angelo Ranieri, ristoratore napoletano di terza generazione, è il genio creativo dietro Totò Sapore, un marchio che ha radici profonde nella tradizione culinaria napoletana. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore, Angelo ha saputo mantenere viva l’autenticità della cucina locale, mentre ha innovato costantemente per adattarsi alle mutevoli tendenze del settore.

La Nascita di Totò Sapore

Vent’anni fa, Angelo si è distaccato dalla sua famiglia di ristoratori per creare un marchio tutto suo. Sapeva che nel mondo culinario in continua evoluzione, era cruciale differenziarsi e adattarsi. Così, ispirato da un dischetto nel cassetto di sua figlia, Angelo ha trovato il nome perfetto per il suo nuovo marchio: Totò Sapore. Da quel momento, è nata un’idea che si è trasformata in una realtà fiorente.

L’Ascesa di Totò Sapore

Totò Sapore non è solo una pizzeria, ma una vera e propria catena che conta sette sedi in tutta Italia. L’approccio innovativo e la dedizione di Angelo hanno reso Totò Sapore un marchio di riferimento nel panorama della ristorazione. La sua capacità di creare piatti tradizionali napoletani premiati, come il Mezzanelli e la Genovese, ha attirato l’attenzione di critici gastronomici e clienti affezionati.

Perchè andare da Totò Sapore?

Totò Sapore ha in sé l’esperienza di vivere un momento unico ed evocativo, dove i sapori, gli aromi accompagnano il cliente in un percorso gastronomico unico. La sede di Napoli vicino il lungomare è meta dei clienti affezionati e dei molti turisti che assaporano l’arte del saper stare a tavola.

I primi piatti più richiesti

I primi più richiesti di Totò Sapore includono la Genovese, gli Scialatielli ai frutti di mare e il Pacchero a cartoccio: una combinazione irresistibile di frutti di mare, pomodori datterini gialli, tarallo napoletano sbriciolato e gamberone tutto racchiuso in uno scenografico cartoccio. Queste delizie culinarie trasportano il palato in un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici della tradizione italiana. Con ingredienti selezionati con cura e un tocco di maestria culinaria, Totò Sapore trasforma ogni pasto in un’esperienza indimenticabile. Da gustare e apprezzare, ogni boccone è un omaggio alla passione per la buona cucina.

Pizza Mammà

Tra le pizze più amate di Totò Sapore spicca la Pizza Mammà: con un cornicione irresistibilmente ripieno di ricotta e succulente polpettine. Al centro, un’esplosione di sapori con ragù, provola filante, ancora polpettine e melanzane a funghetto. Un’opera d’arte gastronomica da gustare con gli occhi e con il palato.

Pizza Ranieri

Non da meno, c’è la Pizza Provola e Patate al forno con la deliziosa pancetta, pepe e riduzione di parmigiano. Un’esperienza culinaria che soddisfa anche i palati più esigenti.

Ma le novità non finiscono qui

C’è una nuova Nuova Pizza che spopola con funghi porcini e provola di Agerola, i profumati funghi porcini e lo speck croccante. Un trionfo di sapori che risveglia i sensi e delizia il gusto. Totò Sapore porta la pizza ad un livello superiore, con combinazioni uniche e una qualità che si può assaporare in ogni morso.

Rispetto per la Tradizione e Successo Internazionale

Nonostante il successo e l’espansione della catena, Angelo ha sempre mantenuto salda la sua promessa di rispettare la tradizione culinaria napoletana. Nel 2017, Totò Sapore ha ottenuto un prestigioso riconoscimento vincendo il Campionato Mondiale della Pizza. Questo ha consolidato ulteriormente la reputazione del marchio e ha attirato una clientela internazionale presso la pizzeria, situata vicino al pittoresco lungomare di Napoli.

Gli ospiti diventano amici

Angelo Ranieri è più di un semplice ristoratore: è un custode della tradizione culinaria napoletana e un innovatore nel settore della ristorazione. Totò Sapore, ha dimostrato che è possibile mantenere radici salde nel passato mentre si guarda al futuro con audacia e creatività. La sua storia è un’ispirazione per gli aspiranti imprenditori e un invito a gustare l’autentica cucina napoletana con Totò Sapore.

Informazioni

Sede : Viale Antonio Gramsci 18/B Napoli

Cell : 3408097450

Email : totosaporesocial@gmail.com

Sito : www.ristorantetotosapore.it

