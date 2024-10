“La Grande Magia” di Eduardo in Prima Nazionale al Teatro Bellini

Ph Flavia Tartaglia

“La grande Magia” è forse la più “pirandelliana” tra le commedie di Eduardo: una commedia che fu scritta nel 1947 e messa in scena per la prima volta nel 1950 e riporta sulle scene il rapporto tra realtà, vita e illusione.

Sarà al Teatro Bellini di Napoli, dal 15 ottobre al 2 novembre 2024 in prima nazionale “La grande magia” di Eduardo De Filippo, per la regia di Gabriele Russo. Sul palco Natalino Balasso nel ruolo di Calogero Di Spelta e Michele Di Mauro nel ruolo di Otto Marvuglia .

Una commedia, “La grande Magia” che è forse la più “pirandelliana” tra le commedie di Eduardo e che riporta sulle scene il rapporto tra realtà, vita e illusione. Lo stesso Eduardo diceva della sua commedia: “Nella Grande magia ho voluto dire anche che ogni destino è legato al filo di altri destini in un gioco eterno: un grande gioco del quale non ci è dato di scorgere se non particolari irrilevanti”.

Un’opera tra le più “Pirandelliane” di Eduardo magistralmente portata in scena da Gabriele Russo

Un’ opera che si muove tra realtà, vita e illusione e che ci racconta di un Professore che in uno spettacolo di magia fa “sparire” la moglie di Calogero per consentire alla donna di fuggire col suo amante. Poi all’incredulo marito fa credere che la donna è in una scatola e ritornerà solo se lui aprirà la scatola avendo però la massima fiducia sulla fedeltà della moglie.

Quando la donna torna a casa pentendosi della fuga, il marito la rinnega “preferendo alla realtà l’illusione di una moglie fedele, custodita in quella magica scatola.” Uno spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

