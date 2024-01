Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ph facebook Gino Sorbillo

Dopo gli “storici” locali del Centro storico e quelli sul Lungomare, un nuovo locale in città per Gino Sorbillo che ha aperto un grande ed ampio locale con la nuova Casa della Pizza al Vomero, in Piazza Vanvitelli

A Napoli ha aperto Sabato 20 Gennaio 2024 la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite. Grande folla all’inaugurazione con anche tranci di pizza gratis a tutti i partecipanti.

Nel centro del quartiere Vomero a Napoli una nuova pizzeria di Gino Sorbillo, un omaggio alla pizza margherita che sarà proposta in tante versioni, compreso la tanto discussa ultima arrivata: la pizza bianca all’ananas

Quasi 40 pizze disponibili con anche la margherita cremosa, che è stata presentata in anteprima a Tuttofood a Milano, e che propone un gustoso cornicione ripieno di ricotta mentre per la farcitura ci sono pomodorini e stracciata di latte vaccino.

Casa della Pizza: un grande locale e prezzi accettabili per ottime pizze

Un grande ed ampio locale per la nuova Casa della Pizza al Vomero di Gino Sorbillo, con due grandi due sale principali ed una piccola, al primo piano di uno storico palazzo raggiungibile con una comoda scala e un dehors annunciato per i periodi meno freddi.

Competitivi i prezzi delle squisite pizze proposte e che vanno da 6,90 euro per la Margherita con Fiordilatte ai 9 per quella con la Bufala D.O.P. e poi le tantissime varietà come quella con Salame Piccante da 11 euro o la bianca con Pancetta a 13 euro a quella con Pomodoro Giallo a 12,50 euro. Non mancano le classiche bianche con Salsiccia e Friarielli a 12 euro e la “discussa” novità della bianca con Ananas a 12 euro e poi tantissime altre nel menù che ne presenta quasi 40.

Un altro grande locale nel centro del Vomero, dove decenni fa c’era un ufficio postale, e dove nel raggio di un centinaio di metri si possono trovare Pizzerie storiche come la Gorizia 1916 o la Pizzeria Acunzo e tantissime altre ottime, pizzerie come quella di Errico Porzio e della Social Pizza che si trovano proprio sotto la nuova Casa della Pizza di Sorbillo, senza considerare uno storico locale dello street food, la friggitoria Vomero, vicino alla Funicolare Centrale.

