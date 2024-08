Aperta la nuova stazione marittima al Molo Beverello con la passeggiata a mare sul Molo

© Napoli da Vivere - Ph Lory Baldissara

Terminata la prima parte dei lavori in corso al Molo Beverello ed aperta la grande sala della Stazione Marittima per le isole. Lavori che uniranno la città e il porto

Completata e aperta ai passeggeri diretti alle isole del golfo la nuova stazione marittima del Molo Beverello a Napoli. Una nuova stazione di cemento e vetro, che si inserisce in maniera non invasiva sul Molo Beverello, una struttura che ingloba al suo interno un antico molo, un molo risalente al periodo borbonico visibile all’interno, che già riscuote interesse da parte dei turisti in attesa del traghetto per le isole del golfo.

La nuova stazione marittima del Molo Beverello è una grande area di 2.400 metri quadri con aria condizionata in cui saranno portate, alla conclusione dei lavori, anche le biglietterie, infopoint, punti di ristoro e servizi di accoglienza per i passeggeri.

Una struttura molto bella dal cui interno di vedono da un lato le torri del Maschio Angioino e dall’altro il mare. La novità è che il tetto sarà una bella passeggiata panoramica sul porto e sul mare.

La stazione sarà collegata al piazzale Angioino, dove sbarcano i crocieristi, che è già collegato tramite un sottopassaggio a piazza Municipio e alle stazioni della metropolitana. Si stima che la nuova stazione servirà circa 4 milioni di persone l’anno che partono da Napoli per le isole del Golfo.

Il Porto di Napoli, un museo a Cielo aperto

La passeggiata sul tetto della nuova stazione marittima del Molo Beverello a Napoli cambierà il volto alla zona portuale di Napoli.

Già grazie ai lavori della linea 1 della Metro è stato restituito alla città l’antico porto della Napoli romana ed anche alcune straordinarie navi romane ritrovate proprio negli scavi di Piazza Municipio durante i lavori della Metro. Ma i lavori proseguono e addirittura dopo 500 anni è stato anche ritrovato l’antico fiume Beverellum che portava l’acqua solfurea in città, l’antica acqua zuffregna.

Ora, per la completa sistemazione della zona si aspetta l’apertura del parco archeologico che sorgerà sotto Piazza Municipio dove ci sarà una vera e propria ricostruzione stratigrafica della città di Napoli che accompagnerà i visitatori e gli utenti della metro lungo uno straordinario percorso sotterraneo.

